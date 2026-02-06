Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
HaberlerUzmanparaHazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ile bir Hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak, bir kira sertifikasının da doğrudan satışına imza atacak.

06.02.2026 - 12:15 | | AA
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. Bakanlık, 10 Şubat Salı günü ise 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracına imza atacak. Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Son dakika... 2026-YKS başvuru tarihleri belli oldu

Son dakika... 2026-YKS başvuru tarihleri belli oldu

AB'den kritik vize açıklaması! Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor

AB'den kritik vize açıklaması! Türk vatandaşlarını ilgilendiriyor