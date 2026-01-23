Hazine iki doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.
23.01.2026
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 26 Ocak Pazartesi günkü ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.