Hazine iki doğrudan satış gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

23.01.2026 - 15:01 | | AA
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 26 Ocak Pazartesi günkü ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

