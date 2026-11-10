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UzmanparaHazine tahvil ihalesiyle 29,8 milyar lira borçlandı
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Hazine tahvil ihalesiyle 29,8 milyar lira borçlandı

10.11.2026 - 15:31 | Son Güncellenme:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Tahvil İhalesi#Devlet Tahvili

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 29 milyar 832,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Hazine tahvil ihalesiyle 29,8 milyar lira borçlandı

İhalede, 8 yıl (2877 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 13,85 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

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Nominal teklifin 30 milyar 476 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 720 milyon lira, net satış 17 milyar 832,1 milyon lira olarak hesaplandı. İhalede basit faiz yüzde 33,76, bileşik faiz yüzde 36,61 oldu.

Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 410 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine 29 milyar 832,1 milyon lira borçlandı.

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