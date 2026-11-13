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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

13.11.2026 - 09:06 | Son Güncellenme:

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Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla 10 stajyer hazine kontrolörü alımı yapılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 23 Kasım-4 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı sınav, 20 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara'da yapılacak. Yazılıda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

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Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınavın tarihi ve yapılacağı yer konusunda gerekli bilgilendirme en az 15 gün önce Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak.

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