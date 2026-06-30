Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı
HaberlerUzmanpara

Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı

30.06.2026 - 12:59 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Borç Stoku#Hazine Garantili Borç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 19 milyar dolar, net borç stokunun da 8 trilyon 960 milyar lira olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı

Bakanlık, 31 Mart itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 622 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,1 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kamu net borç stoku da 8 trilyon 960 milyar lira olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 13,3 olarak kaydedildi. Hazine garantili dış borç stoku ise 19 milyar dolar olarak tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
ABDli kuruluş NATO zirvesi öncesi Ankaranın rotasını yazdı Türkiye gibi bir ülke daha yok
ABD'li kuruluş NATO zirvesi öncesi Ankara'nın rotasını yazdı! 'Türkiye gibi bir ülke daha yok'
Ne yaptın usta Yer: İstanbul... 15 milyon liralık aracı tamire bıraktı, hayatının şokunu yaşadı
Ne yaptın usta! Yer: İstanbul... 15 milyon liralık aracı tamire bıraktı, hayatının şokunu yaşadı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Yarın başlıyor: Tek eksper, tek rapor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Yarın başlıyor: Tek eksper, tek rapor
Her yılan zehirli değil her ısırık risk Tehlike uykudan uyandı: Evdeki yılanlar neyin işareti
Her yılan zehirli değil her ısırık risk! Tehlike uykudan uyandı: Evdeki yılanlar neyin işareti?
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkTAHT UĞRUNA
Zafer Şahin
Zafer ŞahinYeni partinin parası
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSeda Bakan’ın unuttuğu Hadise!
Eren Aka
Eren AkaDünya bu kez Türkiye’yi seçti
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaStanford’ın görünen ve görünmeyen yüzü
İlgili Haberler
Prof. Dr. Erhan Afyoncu yaklaşmakta olan büyük tehlikeyi açıkladı: Türkler için savaştan bile önemli bir tehdit
Prof. Dr. Erhan Afyoncu yaklaşmakta olan büyük tehlikeyi açıkladı: 'Türkler için savaştan bile önemli bir tehdit'
Yarın dışarı çıkacaklar dikkat İstanbulda sıcaklık 40 dereceye çıkacak
Yarın dışarı çıkacaklar dikkat! İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye çıkacak
Bartında maden ocağında göçük 1 işçi hayatını kaybetti
Bartın'da maden ocağında göçük! 1 işçi hayatını kaybetti
Şilede boğulma tehlikesi geçiren kişi genç 2 gün sonra yaşamını yitirdi
Şile'de boğulma tehlikesi geçiren kişi genç 2 gün sonra yaşamını yitirdi