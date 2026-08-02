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Bakanlık yeni uygulamayla mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı verecek

02.08.2026 - 12:14 | Son Güncellenme:

#Vergi Denetimi#Mükellef Hakları#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, devreye alacağı İncelemeye Hazırlık Dosyası (VDK-İHD) uygulamasıyla hem elektronik inceleme altyapısını güçlendirecek hem de mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı tanıyacak.

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Bakanlık yeni uygulamayla mükelleflere inceleme öncesinde düzeltme yapma imkanı verecek

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, VDK, bu uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçlerini kolaylaştırmayı, denetimlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamayı ve dijital denetim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Uygulama, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Vergi İçin Standart Denetim Dosyası metodolojisi esas alınarak Türkiye'nin denetim ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildi.

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Bu programla, vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale getirilecek. Mükellefler, kendilerinden hangi bilgi ve belgelerin beklendiğini inceleme başlamadan önce elektronik ortamda görebilecek, hazırlıklarını yeterli süre içinde tamamlayarak, inceleme sürecine daha etkin şekilde katılabilecek. Uygulama sayesinde mükellefler tarafından hazırlanan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda standart formatlarda VDK'ye iletilecek.

İncelemeye Hazırlık Dosyası Uygulaması, aynı zamanda kapsamlı bir mükellef rehberliği platformu olarak da tasarlandı. Dilekçe ve Bilgi Verme Sistemi üzerinden kullanılacak uygulamada kullanıcı dostu ekranlar, adım adım yönlendiren sihirbazlar, açıklama kutuları, uygulama kılavuzları, yükleme rehberleri, eğitim videoları yer alacak. Böylece, mükelleflerin ilave desteğe ihtiyaç duymadan hazırlık dosyalarını doğru ve eksiksiz şekilde oluşturabilmesi sağlanacak.

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MÜKELLEF DÜZELTME VEREBİLECEK

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Standartlaştırılmış bilgi ve belge yapısı sayesinde, inceleme öncesinde veri hazırlama süreçleri önemli ölçüde azalacak. Mükellefler, aynı bilgi ve belgeleri farklı formatlarda tekrar tekrar hazırlamak zorunda kalmayacak. Elektronik ortamda hazırlanan standart veri setleri, bilgisayar destekli analiz ve otomasyon süreçlerine de katkı sağlayarak, denetimlerin daha kısa sürede tamamlanmasına imkan verecek.

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Uygulamanın, özellikle KDV iade incelemelerine katkı sağlaması bekleniyor. İade incelemelerinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin önceden eksiksiz ve standart formatlarda hazırlanması sayesinde, eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak, böylece iade incelemeleri daha kısa sürede sonuçlandırılabilecek. Denetim süreçlerini kısaltacak uygulamayla, müfettişler inceleme sürecine başlamadan mükellefin düzeltme vermesine de olanak tanınacak.

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OECD STANDARTLARINA UYUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu uygulamalarla hem elektronik denetim altyapısını güçlendirdiklerini hem de mükellefin vergiye gönüllü uyumu için adım attıklarını belirterek, "Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.

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