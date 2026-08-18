Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bazı görevlere atamalar yapıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlık Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alınırken bu göreve Sabire Firdes Terzi atandı.

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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili, Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin getirildi. Gelir İdaresi Daire Başkanlığına da Hasan Şahin'in atanması uygun bulundu. Öte yandan, 11 ildeki defterdarlıklara da atamalar gerçekleştirildi.