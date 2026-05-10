Hazine ve Maliye Bakanlığından TÜİK Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin iddialara tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere dikkat çekildi. Açıklamada, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır."

TÜİK Başkanlığına, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın ataması yapılmıştı.