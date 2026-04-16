Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Hazine'den 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

16.04.2026 - 11:04 | Son Güncellenme:

#Hazine#Tahvil#Dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2031 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar dolar oldu.

Hazineden 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı için 15 Nisan'da Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley'e yetki verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

İhraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 22 Nisan'da Bakanlığın hesaplarına girecek.

Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, getiri oranı yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

İHRAÇ TUTARININ 3 KATINA YAKIN TALEP

İhraca yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi. Tahvilin yüzde 44'ü Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 33'ü ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa, yüzde 8'i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Haberin Devamı

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan finansman tutarı yaklaşık 7,9 milyar dolara ulaştı.

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar Benim annem bir kahraman
Ayla öğretmenin, katliam günü sabahında aldığı karar! 'Benim annem bir kahraman'
Rıza Tamerin şüpheli ölümü Son paylaşımındaki detay kahretti
Rıza Tamer'in şüpheli ölümü! Son paylaşımındaki detay kahretti
Engelliye ÖTVsiz araç kararı Resmi Gazetede İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Engelliye ÖTV'siz araç kararı Resmi Gazete'de! İşte ÖTV muafiyetli otomobiller
Gençlerbirliğinde Onyekurudan Volkan Demirele cevap Teşekkürler hocam
Gençlerbirliği'nde Onyekuru'dan Volkan Demirel'e cevap! 'Teşekkürler hocam'
İlgili Haberler
Dehşet anları kamerada İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Dehşet anları kamerada! İş arkadaşını 9 bıçak darbesiyle katletti
Antalyada Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Antalya'da Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 3. Toplantısı
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... Temeldeki ceset davasında karar
Deprem 10 yıllık korkunç sırrı ortaya çıkarmıştı... 'Temeldeki ceset' davasında karar
Fatihte park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Fatih'te park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı