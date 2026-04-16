Hazine'den 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı için 15 Nisan'da Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley'e yetki verildi.

İhraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 22 Nisan'da Bakanlığın hesaplarına girecek.

Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, getiri oranı yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

İHRAÇ TUTARININ 3 KATINA YAKIN TALEP

İhraca yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi. Tahvilin yüzde 44'ü Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 33'ü ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa, yüzde 8'i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan finansman tutarı yaklaşık 7,9 milyar dolara ulaştı.