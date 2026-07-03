Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHaziranda en çok ihracat yapan sektör 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu
HaberlerUzmanpara

Haziranda en çok ihracat yapan sektör 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu

03.07.2026 - 12:59 | Son Güncellenme:

#Otomotiv#İhracat#Sanayi

Otomotiv endüstrisi haziranda 3,8 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü yaklaşık 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haziranda en çok ihracat yapan sektör 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziran ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3,3 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü yaklaşık 1,8 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Haziran ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 232,5 ile gemi, yat ve hizmetleri oldu. Türkiye ihracatının yüzde 82,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı haziran ayında yüzde 23 artışla 17,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

‘Tıbbi çay’da eczaneden satış dönemi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR‘Tıbbi çay’da eczaneden satış dönemiHaberi Görüntüle

Geçen ay ihracatın yüzde 14,5'ini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 24,6 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3,2'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 41,2'lik yükselişle 692,6 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Haberin Devamı

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık olarak sıralandı. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,6 milyar dolarla İstanbul, 2,5 milyar dolarla Kocaeli ve 1,7 milyar dolarla Bursa oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın haziran ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

Haziranda en çok ihracat yapan sektör 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu

Haziranda en çok ihracat yapan sektör 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu

Haziranda en çok ihracat yapan sektör 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu
EN ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş tutuklandı İfadesinde aylık geliri sorusuna dikkat çeken yanıt
Deniz Göktaş tutuklandı! İfadesinde 'aylık geliri' sorusuna dikkat çeken yanıt
Galatasarayda Osimhenden Okan Buruka telefon
Galatasaray'da Osimhen'den Okan Buruk'a telefon!
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde sınavları iptal ettiren rüşvet skandalı
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınavları iptal ettiren rüşvet skandalı
Uçan Beyaz Saray, bin kişilik ekip ABDden dikkat çeken NATO hazırlığı: Trumpın Canavarı da Ankaraya geliyor
'Uçan Beyaz Saray', bin kişilik ekip! ABD'den dikkat çeken NATO hazırlığı: Trump'ın 'Canavar'ı da Ankara'ya geliyor!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirYunanistan’ın akbabası bize milyar dolarlar kazandıracak...
Cem Kılıç
Cem KılıçMedyaya nitelikli istihdam hamlesi
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüBitlis’i kazan İstanbul’da oku!
Zafer Şahin
Zafer ŞahinSeçim ayarlı fitne operasyonu
Mehmet Tez
Mehmet TezMichael Jackson mucizesi
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDüğün konukları
İlgili Haberler
Son dakika: Aksarayda yolcu otobüsü kaza yaptı Çok sayıda yaralı var
Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Vatandaş serinlemenin yolunu böyle buldu: Hem masrafsız hem serin
Vatandaş serinlemenin yolunu böyle buldu: Hem masrafsız hem serin
Ankarada hava trafiğine NATO kısıtlaması Saatler belli oldu
Ankara'da hava trafiğine NATO kısıtlaması! Saatler belli oldu
Sahte yatırım çetesine dev operasyon Milyonlarca liralık vurgun
Sahte yatırım çetesine dev operasyon! Milyonlarca liralık vurgun