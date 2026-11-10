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UzmanparaHer üreticiye en az 16 hayvan desteği! 3 bin TL şartı...
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Her üreticiye en az 16 hayvan desteği! 3 bin TL şartı...

10.11.2026 - 10:49 | Son Güncellenme:

#Hayvancılık#İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü#Hayvan Desteği

Hayvancılıkla uğraşan üreticileri yakından ilgilendiren yeni bir destek projesi duyuruldu. Proje kapsamında, şartları sağlayan yetiştiricilere en az 16 baş damızlık hayvan verilecek.

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Her üreticiye en az 16 hayvan desteği 3 bin TL şartı...

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentteki hayvancılığı geliştirmek ve üreticileri desteklemek amacıyla "Bir Sürü Olsun Projesi"ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında üreticilere damızlık hayvan desteği sağlanırken, son başvuru tarihinin 13 Kasım 2026 olduğu açıklandı.

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Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Üreten çiftçimizle daha güçlü yarınlara" sloganıyla hayvancılık sektörüne can suyu olacak yeni bir projeyi duyurdu.

"Bir Sürü Olsun Projesi" adıyla başlatılan çalışma kapsamında, Erzurumlu üreticilere sürü büyütme ve damızlık hayvan desteği verilecek.

HER ÜRETİCİYE EN AZ 16 BAŞ HAYVAN DESTEĞİ

Proje şartlarına göre, başvuru yapan ve onay alan her üreticiye 1 grup kapsamında toplam 16 baş hayvan teslim edilecek. Bu desteğin 15 başını gebe etçi ırk dişi hayvan (düve), 1 başını ise damızlık erkek hayvan (boğa) oluşturacak. Yetiştiriciler, ihtiyaç ve kapasitelerine göre en az 1, en fazla ise 3 grup (toplam 48 baş) hayvan talebinde bulunabilecek.

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HAYVAN BAŞINA 3 BİN TL TEMİNAT ŞARTI

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Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin teminat bilgilerine dair detaylar da paylaşıldı. Buna göre, başvuranların her bir hayvan için 3 bin TL olmak üzere, 16 başlık bir grup için toplam 48 bin TL teminat yatırması gerekiyor. Teminat bedelleri, başvuru esnasında tahsil edilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER BELLİ OLDU

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Projeye başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı: "T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak,Tarımsal faaliyet yapmak, Hayvancılık işletmesine sahip olmak veya yeni bir işletme kurmak, Proje kapsamında belirlenen diğer idari şartları sağlamak" Başvuru sırasında üreticilerden T.C. kimlik belgesi, ikametgâh belgesi, tarımsal faaliyet belgesi, işletme kayıt belgesi ve başvuru dilekçesi gibi evraklar talep edilecek. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını bizzat İl veya İlçe Müdürlüklerine yapması gerektiğini bildirdi. Üreticilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen projenin son başvuru tarihi ise 13 Kasım 2026 olarak ilan edildi.

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