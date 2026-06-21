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HES’ler mayısta rekor tazeledi! Bakan Bayraktar: Hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz

21.06.2026 - 15:23 | Son Güncellenme:

#Alparslan Bayraktar#Enerji#Yenilenebilir Kaynaklar

Bahar aylarında artan yağışlarla birlikte nisan ayında en üst seviyeye çıkan hidrolik üretimi, mayıs ayında da rekor tazeledi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Ülkemizin eşsiz enerji potansiyelini değere dönüştürüyor, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ- Mayıs ayında hidrolik üretim değeri, 11,71 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak aylık bazda rekor kırdı. Böylece, mayıs ayı elektrik üretiminin yüzde 43,1’i hidroelektrik santrallerden sağlandı. Ayrıca, yine mayıs ayında yerli elektrik üretiminin oranı yüzde 85, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin oranı da yüzde 72,3 ile tarihi seviyelere çıktı.

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Son aylarda artan yağış miktarlarıyla birlikte, hidrolik kaynaklı elektrik üretiminde nisan ayında kırılan rekor, aradan geçen bir ayda tazelendi.

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YENİLENEBİLİRDE YENİ REKOR

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; mayıs ayında aylık toplam elektrik üretimi 27,15 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte hidrolik üretim değeri, nisan ayında kırdığı rekoru geride bıraktı. Mayıs ayına ilişkin hidrolik üretim değeri, 11,71 milyar kilovatsaat ile miktarsal olarak aylık bazda rekor kırdı. Böylece, mayıs ayı elektrik üretiminin yüzde 43,1’i hidroelektrik santrallerinden sağlanmış oldu.

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HES’ler mayısta rekor tazeledi Bakan Bayraktar: Hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz

RÜZGÂR VE GÜNEŞ

Mayıs ayında gerçekleşen elektrik üretiminde rüzgâr, 2,39 milyar kilovatsaat ile yüzde 8,8, güneş ise 3,72 milyar kilovatsaat ile yüzde 13,7’lik pay sahibi oldu. Böylece, rüzgâr ve güneşin elektrik üretimindeki toplam payı yüzde 22,5’i buldu.

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YERLİ VE YENİLENEBİLİRDE EN YÜKSEK ORAN

Ayrıca, aynı dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretimde tarihi seviyeler görüldü. Mayıs’ta toplam üretim içerisinde yerli üretimin payı 23,07 milyar kilovatsaat ile yüzde 85’e, yenilenebilir kaynaklı üretimin payı da 19,64 milyar kilovatsaat ile yüzde 72,3’e çıktı.

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5 AYLIK VERİLERDE DE ZİRVE GÖRÜLDÜ

2026 yılının ilk beş aylık elektrik üretim verileri (1 Ocak-31 Mayıs dönemi) incelendiğinde de hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 46,4 milyar kilovatsaat, rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 18 milyar kilovatsaat ve güneş kaynaklı elektrik üretimi 14,2 Milyar kilovatsaat ile benzer dönemlerdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.

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HES’ler mayısta rekor tazeledi Bakan Bayraktar: Hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz

Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi 106,5 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi de 88,1 milyar kilovatsaat değeri ile benzer dönemlerdeki miktarsal olarak en yüksek değerlere ulaştı.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %85’e, yenilenebilir enerjinin payı ise %72,3’e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %43,1’ini suyun gücünden karşıladık. Ülkemizin eşsiz enerji potansiyelini değere dönüştürüyor, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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