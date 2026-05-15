UzmanparaHindistan'da akaryakıt fiyatları 4 yılın ardından ilk kez arttı
Hindistan'da akaryakıt fiyatları 4 yılın ardından ilk kez arttı

15.05.2026 - 11:18 | Son Güncellenme:

#Hindistan#Akaryakıt Fiyatları#Petrol Krizi

Orta Doğu'daki çatışmalar petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Hindistan'da 4 yılın ardından ilk kez benzin ve mazot fiyatlarına zam yapıldı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan'da akaryakıt şirketleri, benzin ve mazot fiyatlarını litre başına 3 rupi (0,031 dolar) artırdı.

Son zamla birlikte Delhi'de benzinin litre fiyatı 97,77 rupiye (1,02 dolar), mazotun litre fiyatı ise 90,67 rupiye (0,95 dolar) çıktı.

Söz konusu artış, ülkede 4 yılın ardından akaryakıta yapılan ilk fiyat düzenlemesi olarak kayıtlara geçti. Hindistan'da akaryakıt fiyatları, eyaletlerin uyguladığı farklı vergi oranları nedeniyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle derinleşen enerji krizi ve yükselen petrol fiyatlarının ardından yakıt tüketiminin ve döviz çıkışının azaltılması ile yerli ürün kullanımının artırılması çağrısında bulunmuştu.

Modi, döviz üzerindeki baskının azaltılması için halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarından kaçınmalarını istemiş, yurt dışı tatilleri ve yabancı ülkelerde düzenlenen düğün organizasyonlarının da sınırlandırılması gerektiğini belirtmiş, metro ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması çağrısı yapmıştı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

 

 

Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
Türkiye’nin gurur tablosu! Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edildiler
Aziz Yıldırım yıldızlarla geliyor!
Plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü
MHP Isparta il teşkilatı feshedildi
4 yıldır bitmeyen şantaj! Hep aynı saatte: ‘Cenaze aracı bile gönderdiler’
Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyama bahanesiyle turistleri dolandırıp hakaret eden iki kişi yakalandı!