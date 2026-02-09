Hızlı hareket sonrası altın ve gümüş alacaklara uyarı: ‘Çok tehlikeli bir durum’

Geçtiğimiz hafta başında sert kayıp veren altın fiyatları cuma günü yeniden yükselişe geçti. 2 Şubat Pazartesi günü altının gram fiyatı 6.159 TL seviyesine geriledikten sonra cuma günü 6.968 TL seviyesine kadar yükselerek 7.000 TL eşiğine göz kırptı.

GÜMÜŞTE SERT KAYIP SONRASI CUMA GÜNÜ KISMİ TOPARLANMA

Altının yanı sıra cuma günü gümüş fiyatlarında da kısmi toparlanma görüldü. 29 Ocak’ta 169 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram gümüş cuma günü 89 TL seviyesine kadar gerileyerek dip yaptıktan sonra 109 TL seviyelerine yükseldi.

YENİ HAFTADA DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Yeni haftanın ilk işlem gününde de altın ve gümüş fiyatlarında çıkış sürüyor. Ons altın 5.000 doları aşarken, gram altın fiyatı da 7.000 TL eşiğinin üzerine çıktı. Gram gümüş fiyatı da 112 TL'den alıcı buluyor.

Peki altın ve gümüş fiyatları neden yükseldi? Son hareketlerin ardından yükselişin devamı gelecek mi? 7.000 TL’ye gelen gram altında takip edilecek hedefler neler? Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar altın ve gümüşte işlem yapacakları uyardı.

‘PİYASADA TEMKİNLİ DURUŞ ARTTI’

Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Geçen hafta genel olarak toparlanma çabalarıyla dolu bir piyasa gördük. Sert düşüşle beraber teknik önemli bazı göstergelerin aşağı sinyaller vermeye başlaması nedeniyle temkinli duruşun arttığını görüyoruz. Ancak zayıf gelen tepki alımlarıyla ons altında geçtiğimiz hafta içerisinde 5091 dolar seviyeleri görülebildi. Fakat burada tutunamayarak tekrar gevşese de perşembe ve cuma günü kapanış seviyelerine yakın kapatmayı başarabildi.

İŞTE CUMA GÜNÜ YAŞANAN YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Aslında haftanın geneline baktığımızda zayıf gelen tepki alımıyla beraber yatay seyirde 4600-5060 dolar fiyatları arasında tutunma çabalarını görüyoruz. Gerek İran ile ABD arasında Umman’da görüşmeler yapılacak olması nedeniyle yumuşayan jeopolitik riskler ile zayıf gelen ABD istihdam verileri Fed faiz indirimi konusundaki ihtimali artırdığı için cuma günü ons altın günü en yüksek seviyelerinden kapatmıştır.

FİYAT ARTIŞLARI GEÇİCİ Mİ?

Teknik olarak altında 4865 doların üzerinde olması çok önemli. Şimdilik cuma günü gelen alımlarla kritik seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Aşağı sinyalleri hala devam ediyor ve sinyallerin tekrar yukarı dönmesi için 5370 dolar seviyesinin üzerinde tutunması gerekiyor.

GÜMÜŞ ALACAKLARA UYARI: ‘DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR’

Gram gümüşün grafiğine baktığımızda ise tepki çıkışı gelebileceği sinyallerini görüyoruz. O yüzden önümüzdeki günlerde tekrar 114 TL seviyesini görebilir. Ancak gümüş arzı ile ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle düşüşün devamı gelebileceğinden önümüzdeki günlerde dikkatli olmakta fayda var.

7.000 TL’YE YAKLAŞAN GRAM ALTINDA YENİ HEDEF

Gram altında da kritik seviyemiz 6.782 TL’dir. Şimdilik bu seviyenin üzerinde kalarak satış gelme riskini azaltmış görünüyor. Ancak orta vade göstergelerin tekrar yukarı dönebilmesi için 7.544 TL seviyesinde tutunması lazım. Ons altın fiyatında yükseliş gelebileceğinden, ona paralel olarak 7.060 TL seviyesine kadar yükselebilir.

ALTIN VE GÜMÜŞTE İŞLEM YAPACAKLAR DİKKAT: ‘ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM’

Burada asıl konu ‘dolardan çıkmayı gerektirecek gelişmeler olacak mı?’ sorusudur. Çin Merkez Bankası’nın altın alımları devam ediyor. 15 aydır altın rezervini artırıyor. Polonya rekor altın alımı yaptı. Ancak son zamanlardaki altın fonları (ETF’lere) giren para nedeniyle fonların altın alımları merkez bankalarını geçmiş durumda ve çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü getiri olumsuza döndüğünde gelecek fon iadeleri altın satışını da beraberinde getirecektir. Merkez bankaları 2024 yılında 1045 ton altın aldılar. Ancak 2025 yılında alımları 863 tona düştü. 2025 yılında külçe, sikke, madalya ve EFT’leri kapsayan toplam altın talebi %84 artmıştır.”