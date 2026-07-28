Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHızlı trende geri sayım: 3 ili ilgilendiriyor! Süre 2 saat 15 dakikaya düşüyor
HaberlerUzmanpara

Hızlı trende geri sayım: 3 ili ilgilendiriyor! Süre 2 saat 15 dakikaya düşüyor

28.07.2026 - 11:50 | Son Güncellenme:

#Yüksek Hızlı Tren#Bursa-Ankara#Bursa-İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek yakında test sürüşlerine başlayacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.” dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

“BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, “Söz konusu kesim tamamlandığında, Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece yaklaşık 3,2 milyon kişi daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Osmaneli–Bursa kesiminde çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Yakında bu kesimde test sürüşlerine de başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz test sürüşleriyle hattın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol edecek, işletmeye hazır hale getireceğiz. Testlerin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Altında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında Fed fırtınası! Piyasalarda şimdi ne olacak?Haberi Görüntüle

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Kayıt, nakil, devamsızlık ve seçmeli derslerde yeni dönem
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar Tapuyu geri aldı
Miras paylaşımında devrim niteliğinde karar! Tapuyu geri aldı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı
Mohamed Salah’ın çılgın istekleri ortaya çıktı!
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Müşterilerden taksiciye çılgın teklif
Yazarlar
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluAhbap olayından çıkarılacak dersler
Eren Aka
Eren AkaMutluluğun fiyatı yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaGümrükten çıkan sürpriz
İlgili Haberler
İletişim Başkanı Durandan 2. İletişim Şurasına ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Duran'dan '2. İletişim Şurası'na ilişkin açıklama
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yunan uçağını düşürdü, sevdiği kadına kavuştu! Ezber bozan Türk pilotun inanılmaz hikayesi
Yeni Partinin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Yeni Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü Maaşına ve banka hesaplarına haciz
Anket diye adını soyadını verdi, hayatı kabusa döndü! Maaşına ve banka hesaplarına haciz