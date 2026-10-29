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UzmanparaHizmet-İş Sendikası çalışma hayatına ilişkin taleplerini açıkladı
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Hizmet-İş Sendikası çalışma hayatına ilişkin taleplerini açıkladı

29.10.2026 - 16:59 | Son Güncellenme:

#Hizmet-İş Sendikası#Mahmut Arslan#İş Kanunu

Hizmet-İş Sendikası, iş güvencesinin güçlendirilmesi, kıdem tazminatı tavanının kaldırılması, emekli aylıklarının artırılması ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

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Hizmet-İş Sendikası çalışma hayatına ilişkin taleplerini açıkladı

Sendikadan yapılan açıklamaya göre Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi.

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Sendikanın yönetim kurulları, şube ve il başkanları ile komisyon üyelerinin katıldığı toplantıda çalışma hayatının sorunları ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde ekonomik büyümenin çalışanların yaşam koşullarına yansıması ve refahın adil paylaşılması gerektiği belirtildi. Kayıt dışı istihdamın azaltılması, ücretlerin satın alma gücünün korunması ve çalışanların sendikal örgütlenme haklarının güçlendirilmesi istendi.

İş Kanunu'nun günün çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilen bildiride, iş güvencesinin geliştirilmesi, kıdem tazminatı tavanının kaldırılması ve zorunlu arabuluculuk uygulamasının sona erdirilmesi talepleri dile getirildi.

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Bildiride ayrıca adil vergi sistemi oluşturulması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha katılımcı yapıya kavuşturulması çağrısı yapıldı.

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Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediyeden yararlanmaları, kamu çerçeve protokolüne dahil edilmeleri ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması istendi.

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Ev işçilerinin kayıtlı istihdama dahil edilmesi, kamu işçilerinin tayin ve becayiş haklarının güvence altına alınması, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin güçlendirilmesi gerektiği de bildiride yer aldı.

Bildiride dijital dönüşüm süreçlerinde çalışan haklarının korunması ve yerel yönetimlerde iş barışının güçlendirilmesi için çağrı yapıldı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek verildiği belirtilen bildiride, "Devletimizin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyor, başarıyla tamamlanması için elimizden geleni yaptığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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