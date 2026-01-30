Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,11 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %36,78 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %32,32 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %32,32 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %35,46 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %34,32 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %41,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %40,33 artış, idari ve destek hizmetlerde %37,92 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %1,23 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,23 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,77 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,05 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,20 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,25 artış, idari ve destek hizmetlerde %0,59 artış gerçekleşti