Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

31.03.2026 - 10:05 | Son Güncellenme:

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %33,58 arttı, aylık %2,10 arttı.

H-ÜFE 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,58 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,77 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %32,04 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %32,04 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %33,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %32,62 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %38,64 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %38,58 artış, idari ve destek hizmetlerde %31,48 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,18 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,18 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,23 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %4,20 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,34 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %5,01 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,15 artış gerçekleşti.

Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
