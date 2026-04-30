Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı
HaberlerUzmanpara

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

30.04.2026 - 11:24 | Son Güncellenme:

#Hizmet#Üretici#Fiyat

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 4,06, yıllık bazda yüzde 35,94 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,06, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,63 yükseldi.

Endeks, Mart 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 32,31, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,52, idari ve destek hizmetlerde yüzde 34,36 arttı.

H-ÜFE, martta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,01, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,78, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,86, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 4,19, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,92, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,96 artış gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
Mayıs ayında kar sürprizi... Kent merkezi bembeyaz
ABDden Almanya kararı 5 bin asker geri çekilecek
ABD'den Almanya kararı! 5 bin asker geri çekilecek
Yeni ücret ne kadar olur En düşük emekli maaşı için yeni tahmin
Yeni ücret ne kadar olur? En düşük emekli maaşı için yeni tahmin!
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı
Yunan basını yazdı: Denizlerde Türk çağı!
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEsir çocuklara yasaya gerek yok!..
Melih Aşık
Melih AşıkUÇAN BELGE
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluEurovision’daki iki yüzlü ülkeler
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluHürmüz’de ‘yeni sayfa’ mümkün mü?
İlgili Haberler
Şanlıurfa Siverekte zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
Şanlıurfa Siverek'te zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralı
KGMden İzmir Çevre Yolunun ücretli hale getirileceği iddialarına ilişkin açıklama
KGM'den "İzmir Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı İstanbulda fırtına alarmı
Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunda 43 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da fırtına alarmı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyetini çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Cumhuriyeti'ni çatışmalardan, ateşten uzak tutuyoruz