Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı
HaberlerUzmanpara

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

04.06.2026 - 10:14 | Son Güncellenme:

#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi#TÜİK#Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 34,62 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,43 yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Endeks, Mayıs 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 38,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04, idari ve destek hizmetlerde yüzde 32,44 arttı.

H-ÜFE'de, mayısta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27 artış gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Sarana 2 yıl 6 ay hapis
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a 2 yıl 6 ay hapis
Can Polat cinayetinin ardından acı veda Kızlarından yürek yakan feryat: Babamı bizden aldınız
Can Polat cinayetinin ardından acı veda! Kızlarından yürek yakan feryat: Babamı bizden aldınız
TOKİden 64 ilde yeni konut kampanyası Bakan Kurum şartları ve fiyatı açıkladı
TOKİ'den 64 ilde yeni konut kampanyası! Bakan Kurum şartları ve fiyatı açıkladı
Reha Muhtar cenazeme gelmesin demişti Deniz Uğur’un kararı belli oldu
Reha Muhtar 'cenazeme gelmesin' demişti! Deniz Uğur’un kararı belli oldu
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginEy BM daha neyi bekliyorsun?...
Melih Aşık
Melih AşıkYEŞİL ÇİLEKLER
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalPaşinyan hatası
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluManifest’in müdürü Ajda!
Eren Aka
Eren AkaİTÜ’nün yeni misafirleri
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMichelle Obama, SXSW London’da ne anlattı?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerYapay Zekâ STEM Öğrencilerinin Aleyhine Maliyet Üretiyor
İlgili Haberler
Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatının fiili bölümü tamamlandı
Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü tamamlandı
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 45. duruşması sona erdi
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının 45. duruşması sona erdi
CHPde Özkan Yalım muamması Genel Merkez: İstifası gizlenmiş
CHP'de Özkan Yalım muamması! Genel Merkez: İstifası gizlenmiş
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Memurun 13 yarış atı çıktı