Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda azaldı, yıllık bazda yükseldi
HaberlerUzmanpara

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda azaldı, yıllık bazda yükseldi

30.07.2026 - 10:22 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Enflasyon#Hizmet Ücreti

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,22 azaldı, yıllık bazda yüzde 31,84 artış gösterdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda azaldı, yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,22 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,07, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,84 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,03 yükseldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Altında Fed freni! Gözler kritik enflasyon verisinde: Yeni rekor mu geliyor, sert düşüş mü?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında Fed freni! Gözler kritik enflasyon verisinde: Yeni rekor mu geliyor, sert düşüş mü?Haberi Görüntüle

HİZMET ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA ULAŞTIRMA ZİRVEDE

Endeks, Haziran 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 28,24, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 26,85, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 28,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,41 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,26 arttı.

H-ÜFE'de, haziranda bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,33 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,64 artarken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,64 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,03 azalış gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçıya veda Cenazede yürek yakan anlar: Böyle olmaz yavrum
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'ya veda! Cenazede yürek yakan anlar: 'Böyle olmaz yavrum'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Fotoğrafçıya korkunç tuzak Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: Zengin olduğunu düşündük, öldürdük
Fotoğrafçıya korkunç tuzak! Düğününü çektiği damat her şeyi itiraf etti: 'Zengin olduğunu düşündük, öldürdük'
Suudi Arabistan devinden Gabriel Saraya resmi teklif hazırlığı Galatasaraydan bonservis kararı
Suudi Arabistan devinden Gabriel Sara'ya resmi teklif hazırlığı! Galatasaray'dan bonservis kararı
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginMesele sadece yasa yapmak değil...
Cem Kılıç
Cem KılıçTercih yaparken geleceği seçmek
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalLindsey Graham’ın esrarlı yaşamı ve ölümü
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHayko Cepkin’e niye tepki yağdı?
Eren Aka
Eren AkaVize alamayan ev alıyor!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaTarlabaşı’nın yeniden dönüşümü
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerOsmanlı’da Gizli İlimlerde Abdurrahman Bistami’nin Yeri
İlgili Haberler
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankarada Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğuda barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barış hedefimizden en fazla faydayı Lübnan görecek
Son dakika... Malatyada yol çalışmasında facia Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika... Malatya'da yol çalışmasında facia! Kazı sırasında toprak çöktü, 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika...Ahbap soruşturması Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Son dakika...Ahbap soruşturması! Hüseyin Başaran: Haluk Levent jet almak istedi, tılsımlı gibiydi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avnı törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı törenle karşıladı