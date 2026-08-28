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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi

28.08.2026 - 10:21 | Son Güncellenme:

#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi#Gayrimenkul Hizmetleri#Ekonomik Göstergeler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,94, yıllık bazda yüzde 32,77 artış gösterdi.

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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,71 yükseldi.

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Endeks, Temmuz 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 37,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,56, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,92, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 36,18 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 30,62 arttı.

H-ÜFE'de, temmuzda bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,68 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,41 artış gerçekleşti.

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