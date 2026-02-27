Canlı Borsa
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %34,07 arttı, aylık %7,74 arttı.

27.02.2026 - 10:08 |
H-ÜFE 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %36,27 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %32,73 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %32,73 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %33,85 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %35,06 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %41,94 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %37,06 artış, idari ve destek hizmetlerde %32,07 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %6,08 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %6,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,62 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %7,68 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %7,81 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %12,99 artış, idari ve destek hizmetlerde %9,29 artış gerçekleşti.

