Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHizmet üretim endeksi arttı
HaberlerUzmanparaHizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,0 arttı.

15.01.2026 - 10:06 |
Hizmet üretim endeksi arttı

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %7,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %5,1 arttı.

Haberin Devamı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,1 arttı.

Şehrin altında 12 bin ceset! 676 yıllık gizem çözüldü

Şehrin altında 12 bin ceset! 676 yıllık gizem çözüldü

Bakan Yerlikaya ve Rumen mevkidaşı Predoiu'dan Bükreş'te ortak basın toplantısı

Bakan Yerlikaya ve Rumen mevkidaşı Predoiu'dan Bükreş'te ortak basın toplantısı