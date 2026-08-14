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Hizmet üretim endeksi arttı

14.08.2026 - 10:29 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Hizmet Sektörü#Üretim Endeksi

Hizmet üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 1,3, aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

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Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 arttı.

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Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,5, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,8, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,8 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 azalış kaydetti.​​​​​​​

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