Hizmet üretim endeksi azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı.

13.03.2026 - 10:52
Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %4,7 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %7,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,3 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %0,1 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %4,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %4,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,7 arttı.

