Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %13,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %8,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,4 arttı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %1,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,2 arttı.