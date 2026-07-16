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Hizmet üretim endeksi açıklandı

16.07.2026 - 10:33 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Hizmet Sektörü#TÜİK Verileri

Hizmet üretim endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,2, aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 geriledi.

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Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 artış kaydetti.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,4 azaldı

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Hizmet üretim endeksi, mayısta bir önceki aya göre, yüzde 0,4 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,6, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 artarken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 azalış kaydetti.​​​​​​​

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