Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHizmet üretim endeksi yükseldi
HaberlerUzmanpara

Hizmet üretim endeksi yükseldi

15.09.2026 - 10:14 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Hizmet Sektörü#Ulaştırma

Hizmet üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 arttı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %7,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %5,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %3,3 azaldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,2 arttı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yunan kulislerinde yankılanan kabus senaryosu Türkiye ile çatışma birkaç saat sürmez, yüzleşmeye hazır mıyız
Yunan kulislerinde yankılanan 'kabus' senaryosu! 'Türkiye ile çatışma birkaç saat sürmez, yüzleşmeye hazır mıyız?'
Aynı otomobile 6 kat prim farkı Kötü sürücüye yüzde 200 zam
Aynı otomobile 6 kat prim farkı! Kötü sürücüye yüzde 200 zam
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio hakemleri değerlendirdi Kargaşayı yönetemedi
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Trio hakemleri değerlendirdi! 'Kargaşayı yönetemedi'
Almanya’da üniversite hayali kâbusa döndü Felç geçirdi, ardından tümör teşhisi aldı
Almanya’da üniversite hayali kâbusa döndü! Felç geçirdi, ardından tümör teşhisi aldı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih Aşık“Çocuklar Doymalı”
Zafer Şahin
Zafer ŞahinKurtlar Vadisi bir FETÖ projesi miydi?
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluBuse Varol ve ‘kitapbiti’
Eren Aka
Eren AkaMegakent bunu nasıl başardı?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş Ertunaİstanbul’da sanat sezonu bugün başlıyor
İlgili Haberler
Spor salonunda kira kavgası: Kick boks hocası ‘canım böyle istedi’ dedi, dehşeti yaşattı
Spor salonunda kira kavgası: Kick boks hocası ‘canım böyle istedi’ dedi, dehşeti yaşattı
Son dakika... İstanbul Fatihte döviz bürosunda dehşet Ölü ve yaralılar var
Son dakika... İstanbul Fatih'te döviz bürosunda dehşet! Ölü ve yaralılar var
Hatice Temel davasında karar çıktı Darp ve cinsel saldırı sonrası ölüme ağırlaştırılmış müebbet
Hatice Temel davasında karar çıktı! Darp ve cinsel saldırı sonrası ölüme ağırlaştırılmış müebbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakünün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı