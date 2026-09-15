Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %7,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %5,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %3,3 azaldı.

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Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,2 arttı.