UzmanparaHobi Kozmetik ve RA Pazarlama'dan oluşan ekonomik bütünlüğe rekabet soruşturması
Hobi Kozmetik ve RA Pazarlama'dan oluşan ekonomik bütünlüğe rekabet soruşturması

21.04.2026 - 10:23 | Son Güncellenme:

Rekabet Kurulu, Dabur International Limited'in Türkiye'de faaliyet gösteren iştirakleri Hobi Kozmetik İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ ile RA Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğe soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu ekonomik bütünlük tarafından alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yapılan ön araştırmanın Kurulca karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, ön araştırmada elde edilen bilgileri ve belgeleri müzakere eden Kurul'un, bulguları ciddi ve yeterli bularak ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği belirtildi.

Hobi Kozmetik'in, "Hobby" markası altında, duş jeli, sıvı sabun, ıslak havlu, saç bakım ürünleri, saç şekillendirme ürünleri ile cilt bakım ürünlerinin üretimi ve tedariki alanlarında 200'den fazla kişisel bakım ve kozmetik ürününden oluşan bir portföyle faaliyet gösterdiğine işaret edilen açıklamada, teşebbüsün pazarlama ve satış faaliyetlerinin yurt dışı bakımından Hobi Kozmetik, yurt içinde ise RA Pazarlama tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, dosya kapsamında, şirketin belirlediği fiyatlara uyan satış noktalarına belli avantajlar sağlandığı tespit edildiğine dikkat çekilerek, buna karşın bu fiyatlardan daha düşük fiyatlarla satış yapan noktalara ürün tedarikinin kesildiğine yönelik bulguların da değerlendirileceği belirtildi.

Soruşturma sonucunda, iddialar doğrulanırsa, satıcıların kendi satış fiyatlarını serbestçe belirlemesinin önüne geçildiğinin kesinleşmiş olacağı belirtilen açıklamada, "Bu durum fiyatların yapay olarak yükseltildiği anlamına geliyor. Yani Rekabet Kurumunun bu tarz soruşturmaları tüketicilerin daha uygun fiyatlara ulaşmasının önünü açıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

 

Aile yerine eski Vali teşhis etti: Bu Gülistan değil
Bankadan kredi çekecekler dikkat! Konutta değişim hızlandı
ABD'den 'uzun ve zorlu süreç' çıkışı, İran'dan 'iki hafta' uyarısı
Takla atan aracın tavanı üzerine çöktü!
Melih AşıkAKDENİZ MUHTIRASI
Zafer ŞahinYarına bırakan ama yanına bırakmayan devlet
Ali EyüboğluHazal Kaya’nın tek eksiği ne?
Eren AkaRize’de dört mevsim turizm
Çağdaş ErtunaMilano Tasarım Haftası’nda öne çıkanlar
İlgili Haberler
Eşini bıçakla kovaladı, evi kurşunlayıp otomobili yakıldı! Trafikte kan donduran görüntü: 'Tedirginliğim devam ediyor'
Fatih'te ikinci Böcek ailesi vakası! Hollandalı iki kardeş can verdi... Midelerinde yine aynı zehir
İstanbul’da FETÖ operasyonu: Aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Küçükçekmece’de iş yerine kurşunlama! İkinci saldırı için geldiklerinde suçüstü yakalandılar