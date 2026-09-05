Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğinde 20 bin ağaca ulaştı
HaberlerUzmanpara

Hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğinde 20 bin ağaca ulaştı

05.09.2026 - 09:57 | Son Güncellenme:

#Badem Üretimi#Yeşilhisar#İthal Badem

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu (56), 16 yıl önce merak saldığı ve hobi olarak başladığı badem üretiminde 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı. Habanoğlu, "Bademe merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığı olduğunu gördüm. Bunu büyütmeye karar verdim. Bu sene 10 ton rekolte bekliyorum” dedi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğinde 20 bin ağaca ulaştı

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce badem yetiştiriciliğine merak sardı. O yıllarda ülke genelinde badem tüketiminin büyük bir kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, ilçenin Kılcan mevkisinde hobi olarak badem yetiştirmeye başladı. Zamanla habisi mesleğine dönüşen Ünal Habanoğlu, yeni diktiği badem ağaçları ile birlikte 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ünal Habanoğlu, “Bademe hobi amaçlı başladım. Merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığını gördüm. Yüzde 80 ithal ettiğimizi, yüzde 20 yerli çiftçinin badem ürettiğini gördüm ve bunu büyütmeye karar verdim. Şu anda 7 yıllık bu ağaçlar. Bu sene 10 ton rekolte bekliyorum. Bademin tat ve lezzetinin iyi olduğunu ve bölgemizde suya, havasına ve toprağına çok uygun bir çeşit olduğunu gördüm. Bademimizin cinsi ‘Makako’ cinsi. Burada bahar donları var. Bahar donlarından etkilenmiyor. 23 Nisan'dan sonra açıyor, çiçeklenmesi verimi ağaç başı bu sene beklediğimiz 10 kilogram ve her yıl üzerine koyarak gidecek, yani artarak gidecek” dedi.

Haberin Devamı

Hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğinde 20 bin ağaca ulaştı

Haberin Devamı
Haberin Devamı

‘BÖLGEMİZ İÇİN ALTERNATİF ÜRÜN OLSUN İSTEDİM’

Hasat yaptığı bölgenin 36 dönüm üzerine kurulu olduğunu da anlatan Habanoğlu, “Bunu gördükten sonra daha büyüğüne karar verdim. 36 dönüm, yetişmiş olan 7 yıllık bademimizin olduğu yerde 1200 ağaç var. Burada yetişmiş, buradan da 10 ton gibi bir badem bekliyoruz. Bunun üzerine 18-19 bin yeni fidan diktim. Bu da yaklaşık 400 dönüm gibi bir alanda şu anda yetiştirmeye çalışıyorum. Yeşilhisar ilçesinde elmaya ve diğer meyvelere alternatif bir ürün olsun istedim bölgemiz açısından ve yerli üreticilerin buna ilgi gösterip bunu yapmalarını istiyorum. Bu bölgede şu anda bizim çalışmalarımız ve badem üzerine yapmış olduğumuz araştırma ve badem yetiştirmenin bu bölgeye çok uygun olduğunu gördüm” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğinde 20 bin ağaca ulaştı

Haberin Devamı

‘AROMASI ÇOK LEZZETLİ’

Badem yetiştiriciliğinin maliyetleri hakkında da bilgi veren Habanoğlu, “Eylül ayının sonunda hasat edeceğiz. Diğer meyveler gibi işçiliği zor değil, kolay. Bunun yeni teknolojide makineli hasadı da var. Onu alacağız, şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. 36 dönüm badem arazisinin bize maliyeti; elektrik, su, gübre, ilaçlama ve hasat yapması 250 bin lira gibi bir rakam gözüküyor. Yani bizim hesabımıza göre çok değil. Diğer meyve ve elmaya göre çok ucuz ve çok uygun fiyatı. Ürünü sattım, satamadım, oldu, olmadı gibi bir kaygısı, endişesi hiç kimsenin olmasın. Raf ömrü çok. Bu Makako cinsinin lezzeti, aroması burada iklim, Erciyes'in havasından dolayı çok lezzetli. Kavurmaya yani bir işlemden geçmesine gerek yok. Çiğ yemek daha faydalı ve daha lezzetli. Öyle de tüketilmesini öneriyorlar. Ufak bir üretim yapmıştım, iç tesisini kurdum. Şimdi bunu kuruyemiş haline getiriyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

EN ÇOK OKUNANLAR
Alanyada kahreden görüntü Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Alanya'da kahreden görüntü! Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Süper Ligde dev derbi Fenerbahçenin konuğu Beşiktaş
Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş
Gıdı aldırma operasyonu hayatını kabusa çevirdi: Çok şişiyor patlayacak gibi
Gıdı aldırma operasyonu hayatını kabusa çevirdi: Çok şişiyor patlayacak gibi
İsrailli uzmandan üç mevsim itirafı Tek tek sıraladı: Türkler ulaşmanın yolunu bulur
İsrailli uzmandan 'üç mevsim' itirafı! Tek tek sıraladı: 'Türkler ulaşmanın yolunu bulur'
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginHalkına savaş vaat eden kaçık...
Melih Aşık
Melih AşıkERTUĞRUL BATTI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluYine TikTok yine rezalet
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğlu‘Vazo kırıldı, geriye dönüş yok’
İlgili Haberler
Marmaradaki gemi kazasında 4üncü gün: Çarpıştığı yerin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte
Marmara'daki gemi kazasında 4'üncü gün: Çarpıştığı yerin 50 metre yakınında, 720 metre derinlikte
Son dakika: Türkiyede yazın son günleri Tarih verildi... Hava bir anda değişecek
Son dakika: Türkiye'de yazın son günleri! Tarih verildi... Hava bir anda değişecek
Alanyada kahreden görüntü Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Alanya'da kahreden görüntü! Sığ suya balıklama atlayan tatilci öldü
Spor salonunda kadın işletmeciye saldırı Şoka girdim
Spor salonunda kadın işletmeciye saldırı! 'Şoka girdim'