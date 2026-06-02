Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHububat alım ve satım fiyatları belli oldu
HaberlerUzmanpara

Hububat alım ve satım fiyatları belli oldu

02.06.2026 - 08:19 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Toprak Mahsulleri Ofisi#Hububat Fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını belirledi. Hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başladı.

Hububat alım ve satım fiyatları belli oldu

Hasadını yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

2026 yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (ikinci grup ürünler için) ton başına; Makarnalık buğdayda 16 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada ise 12 bin 750 lira olarak belirlendi.

Emekli ve memur zammı için kritik hesap!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİREmekli ve memur zammı için kritik hesap!Haberi Görüntüle

Bakanlıkça, üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 lira (ülke ortalama verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3 bin 14 TL destek ödemesi yapılacak.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 lira/ton, arpa için ise 15 bin 764 lira/ton geçmiş olacak.

Haberin Devamı

TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacak. TMO hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlayacak olup, satış fiyatları, ikinci grup makarnalık buğday için 18 bin 500 lira/ton, ikinci grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 lira/ton, ikinci grup arpa için 14 bin lira/ton olarak belirlendi.

 

EN ÇOK OKUNANLAR
Ümit Karan için karar İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpooldan Galatasaraya Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde CHP grup toplantısında Hain Kemal sesleri
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköyde ABDli fenomene şok Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKILIÇ SIRRI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOzan Güven için halk mahkemesi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğlu‘TBMM kendini mahkeme yerine koymaz’
Eren Aka
Eren AkaBelediye suyu neden 20 lira?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFilm gibi müze soygunu film oluyor
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular ALS hastası Ramazan Şenin organları ailesi tarafından bağışlandı
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı