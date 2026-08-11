Hububat sektörünün beklentileri istişare toplantısında ele alındı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantı Toprak Mahsulleri Ofisi'nde düzenlendi. Toplantıda, Türkiye'de hububat sektörünün mevcut durumu ve beklentileri ile gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

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Yumaklı, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin beklendiği, üreticilerin emeği ve alın teriyle şekillenen bereketli hasat sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirterek, stratejik tarım ürünlerinde Türkiye'nin üretim gücü ve kendine yeterliliğinin bir kez daha ortaya konulduğuna işaret etti.

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin desteklenmesi ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bolat ise tarım ürünlerinde arz kaynaklı herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, bol ve bereketli yağışlar ve uygulanan istikrarlı politikalar neticesinde üretimin arttığını, tarımsal üretimin stratejik öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

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Sağlıklı bir piyasa oluşumu için Bakanlıkların yüksek koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bolat, sektör paydaşlarının da bu uyumlu çalışmaya katkı sağlamasının önemine dikkati çekti.

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2026 hasat sezonu faaliyetleri değerlendirildi

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal da 2026 yılı hasat sezonunda yürütülen alım faaliyetleri, ülke genelindeki saha operasyonları, piyasa düzenleme çalışmaları ve TMO'nun güncel faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

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Daha sonra Gıda Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber tarafından Tarım ve Orman Bakanlığının düzenleme ve denetim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, Ulusal Hububat Konseyi, TUSAF Un Sanayicileri Federasyonu ve Hububat Ürünleri İhracat Birlikleri başkanlarının görüş, öneri ve talepleri dinlenerek, yurt içi ve yurt dışı piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.