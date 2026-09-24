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Hububat ve baklagillerin hasat süreci başarıyla tamamlandı

24.09.2026 - 11:20 | Son Güncellenme:

#Tarım#Hasat#Hububat

Kışlık hububat ve baklagillerin gelişim ve hasat süreçleri ülke çapında sorunsuz ve "yüksek" başarıyla tamamlandı.

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Hububat ve baklagillerin hasat süreci başarıyla tamamlandı

Türkiye genelinde geçen ay ortalama 16,2 milimetre yağış kaydedildi. Böylece ağustosta yağışlar, normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

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Yağışlar, 1 Ekim 2025 - 31 Ağustos 2026 döneminde, normalinin yüzde 29, geçen yıl yağışlarının yüzde 77 üzerinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ağustos ayı su yılı yağışları 11 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ağustos ayı sıcaklığı ise 25,7 santigrat derece olarak gerçekleşti. Bu değerin, 1991-2020 normallerinin 0,6 santigrat derece üzerinde olduğu belirlendi.

Ürünlerin gelişim ve hasat süreçleri

Bu yılın ağustos ayında kışlık hububat ve baklagillerin gelişim ile hasat süreçleri ülke çapında sorunsuz ve yüksek başarıyla tamamlandı. Mısır, pamuk, ayçiçeği, çeltik, şeker pancarı ve meyve bahçelerinde olgunlaşma ve bakım faaliyetlerinin ise sürdüğü tespit edildi.

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İlkbahar yağışlarının sağladığı nem dengesi sayesinde ülke genelinde kitlesel bir tarımsal kuraklık afeti yaşanmamakla birlikte yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar ve bölgesel yağış azlığı nedeniyle İç Anadolu (Kırıkkale, Aksaray, Yozgat) ile Marmara'nın bazı alanlarında (Kırklareli) kuruda ekilen ürünlerde verim kayıpları öngörüldü.

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İlkbaharda gerçekleşen yerel zirai don (Kahramanmaraş, Aksaray) ve dolu-fırtına olayları (Denizli, Nevşehir, Adıyaman, Gaziantep, Ardahan) ise meyve tutumunda ve tütün alanlarında zararlara yol açtı.

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Bitki sağlığı açısından rekolteyi genel anlamda tehdit eden kitlevi salgın bulunmazken, Karadeniz ve Marmara fındık sahalarında kahverengi kokarcayla ve külleme hastalığıyla, Ege ve Akdeniz'de zeytin sineğiyle ve Akdeniz meyve sineğiyle, Doğu Anadolu'da buğday pasıyla ve leke hastalıklarıyla, Güneydoğu Anadolu'da tütün virüsleriyle, pamuk zararlılarıyla ve fıstık alanlarındaki Karazenk ve psillid etmenleriyle bölgesel düzeyde teknik mücadele sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

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