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UzmanparaHurda gemi teşvikinde yeni dönem! Bakanlık şartları değiştirdi
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Hurda gemi teşvikinde yeni dönem! Bakanlık şartları değiştirdi

16.07.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Ulaştırma Bakanlığı#Hurda Gemi Teşvikleri#Milli Gemi Sicili

Türk bayraklı gemisi olup hurda teşviki alabilmek isteyenlerin, başvuru tarihi itibarıyla en az üç ay milli gemi veya Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı olması gerekecek.

Hurda gemi teşvikinde yeni dönem Bakanlık şartları değiştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Söz konusu değişiklikle ilgili yönetmeliğin genel kurallarında düzenlemeye gidildi. Buna göre hurdaya ayrılacak geminin başvuru tarihi itibarıyla en az üç ay yararlanıcının adına milli gemi sicili veya Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı olması gerekecek.

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Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilere ait yüklenicilerden kıyı tesisi işletme izni aranmayacak.

Ayrıca, hurda teşvikinden yararlanmak için başvurulan ticari gemi, deniz ve iç su aracının yerine inşa edilecek yeni taşıt, hurdaya verilen 12 bin groston ve üzeri ise en az yarısı, 12 bin grostondan küçük ise en az üçte birine sahip olacak şekilde yapılacak.

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Düzenlemeyle Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilere ait kıyı tesisleri de yüklenici tanımına eklendi.

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