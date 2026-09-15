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HÜRKUŞ-II'ye askeri tip sertifikası

15.09.2026 - 11:34 | Son Güncellenme:

#Hürkuş-II Askeri Sertifika#Savunma Sanayi Başarı#Yerli Hava Platformu

Türkiye'de yerli olarak geliştirilen bir hava platformuna, uluslararası standartlara uygun ve tamamen milli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez Askeri Tip Sertifikası verildi.

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HÜRKUŞ-IIye askeri tip sertifikası

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, HÜRKUŞ-II için 12 ayrı sertifikasyon disiplininde yürütülen çalışmalar kapsamında 1790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı, 950 kanıt dokümanı teknik açıdan incelendi ve toplam 153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi.

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HÜRKUŞ-II Askeri Tip Sertifikası'nın yayımlanması dolayısıyla düzenlenen törenle, Türkiye'nin hava platformlarını yalnızca tasarlama ve üretme değil, test etme, doğrulama, uçuşa elverişliliğini değerlendirme ve sertifikalandırma alanlarında ulaştığı milli yetkinlik de ortaya konuldu.

HÜRKUŞ-II için yürütülen çalışmalar sonucunda Askeri Tip Sertifikası, 9 Eylül'de SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan Sertifikasyon Kurulu tarafından verildi.

Sertifika ile Türkiye’de yerli olarak geliştirilen bir hava platformu için uluslararası standartlara uygun, tamamen milli insan kaynağına dayalı bir askeri tip sertifikasyon süreci ilk kez başarıyla tamamlanmış oldu.

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"Kendi teknik otoritemizi ve sertifikasyon kültürümüzü de inşa ediyoruz"

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Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-II'nin Askeri Tip Sertifikası'nın Türk havacılık sanayisi açısından teknik olduğu kadar stratejik bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı. Görgün, açıklamasında şunları kaydetti:

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"9 Eylül 2026, Türk havacılık sanayimiz açısından teknik olduğu kadar stratejik bir eşiktir. HÜRKUŞ-II'nin Askeri Tip Sertifikası, Türkiye'nin kendi hava aracını tasarlama, üretme, test etme, doğrulama ve sertifikalandırma yetkinliğinin somut bir göstergesidir. Bu belge, çok yoğun bir mühendislik, test ve doğrulama emeğinin sonucudur. Biz yalnızca hava platformları geliştirmiyor, bu platformların güvenilirliğini kendi insanımızla doğrulayacak teknik otoriteyi, metodolojiyi ve sertifikasyon kültürünü de inşa ediyoruz. HÜRKUŞ-II'de kazandığımız sertifikasyon tecrübesi, gelecekteki milli hava platformlarımız için kalıcı bir yetkinliğe ve güçlü bir kurumsal hafızaya dönüşecektir. HÜRKUŞ-II'nin kanatlarında, kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye'nin iradesi vardır. Bu kabiliyeti daha ileriye taşımaya kararlıyız. Sürece katkı sunan SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon ekiplerimize, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, TR Uçuşa Elverişlilik ve TUSAŞ ekiplerine, görev alan bütün mühendis ve uzmanlarımıza teşekkür ediyorum."

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Milli uzmanlık birikimi ortak çalışmada buluştu

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HÜRKUŞ-II'nin sertifikasyon faaliyetleri, farklı kurumlardan uzmanların müşterek teknik çalışmasıyla yürütüldü. Süreçte SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığından 7 uzman, SSB adına sertifikasyon panellerinde TR Uçuşa Elverişlilik (TRUE) firmasından 16 sertifikasyon uzmanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 5 uzman ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sertifikasyon panellerinde Milli Savunma Bakanlığından 12 sertifikasyon uzmanı görev yaptı.

Yüklenici TUSAŞ ise çalışmalara 40 Uçuşa Elverişlilik Uzmanı ve 10 Tasarım ve Üretim Organizasyon Onayı Uzmanı ile katıldı. Böylece tasarımdan üretime, doğrulamadan teknik değerlendirmeye uzanan sertifikasyon sürecinde Türkiye’nin farklı kurum ve kuruluşlarında oluşan uzmanlık birikimi ortak bir yapı altında buluşturuldu.

12 sertifikasyon disiplininde bütüncül değerlendirme

HÜRKUŞ-II Projesi'nde sertifikasyon çalışmaları 12 ayrı disiplin altında yürütüldü. Aviyonik, elektronik donanım, elektrik sistemleri ve elektromanyetik ortam etkileri, itki-yakıt, insan faktörleri, kabin emniyeti, sistem emniyeti, sürekli uçuşa elverişlilik, uçak sistemleri, uçuş performansı, yapısal ve yazılım alanları ayrı sertifikasyon panellerinde değerlendirildi.

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Bu çalışmalar kapsamında 283 panel toplantısı ve çalıştay gerçekleştirildi. Yazılım ve elektronik donanım faaliyetlerine destek veren alt yüklenici firmalara yönelik 225 denetim yapıldı.

Sertifikasyon sürecinde ayrıca 1790 sertifikasyon gereksinimi doğrulandı, 950 sertifikasyon kanıt dokümanı ilgili paneller bünyesinde teknik açıdan incelendi ve değerlendirildi.

153 sertifikasyon testi gerçekleştirildi

Sertifikasyon planlarında tanımlanan doğrulama faaliyetleri kapsamında HÜRKUŞ-II üzerinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi.

Böylece farklı doğrulama seviyelerinde toplam 153 sertifikasyon testi tamamlandı. Test ve doğrulama faaliyetleriyle hava aracının ilgili sertifikasyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı teknik kanıtlarla değerlendirildi ve Askeri Tip Sertifikası'na temel oluşturan kapsamlı kanıt altyapısı oluşturuldu.

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Projeyle kazanılan kabiliyetin, gelecek hava platformlarının tasarım, test, doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinde Türkiye'nin milli yetkinliğini daha ileri seviyeye taşıması hedefleniyor.

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