Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin yüzde 25'ine ulaştı
HaberlerUzmanpara

Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin yüzde 25'ine ulaştı

23.06.2026 - 14:11 | Son Güncellenme:

#Hürmüz Boğazı#Ticari Gemi Trafiği#ABD-İran Mutabakatı

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişleri son 5 günde savaş öncesi seviyenin yüzde 25'ine ulaşırken özellikle ham petrol ve petrol ürünleri akışında belirgin artış görüldü.

Hürmüz Boğazında ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin yüzde 25ine ulaştı

Küresel ticaretin stratejik noktası konumunda bulunan ve ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından ticari gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda son günlerde ABD-İran mutabakatına yönelik hareketlilik yaşanıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Savaş öncesinde günlük yaklaşık 130 ticari gemi geçiş yaparken bu sayı savaş döneminde bazı günlerde 1'e kadar gerilemiş, savaşın 100 gününde ise ortalama 10 ticari gemi Boğaz'dan geçmişti. Böylece, ticari gemi trafiği savaş öncesi seviyeye göre yüzde 95'e varan düşüş göstermişti.

AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler ve MarineTraffic verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD ve İran arasında sağlanan ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını da içeren 14 maddelik mutabakatın ardından Boğaz'dan 18 Haziran'da 41, 19 Haziran'da 22, 20 Haziran'da 42, 21 Haziran'da 28 ve 22 Haziran'da 39 olmak üzere 172 gemi geçti.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Son 5 günde Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 34 gemi geçerken trafik savaş öncesi seviyenin yüzde 25'ine ulaştı. Boğaz'dan 22 Haziran'da geçen gemiler arasında İran petrolü taşıyan tankerler öne çıktı. Hürmüz Boğazı'ndan dün en az 7 milyon varil İran ham petrolü taşıyan 4 süper tanker geçiş yaptı. Son 5 günde ise 13 milyonu aşan İran ham petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçerek uluslararası alıcılara ulaştı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde ayrıca Boğaz'ı geçen Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yüklü ham petrol tankerlerinin sayısında da belirgin artış görüldü.

Haberin Devamı

Bugün Türkiye saatiyle 12.30 itibarıyla Boğaz'dan 5 ticari gemi geçiş yaptı. Bu gemilerden 2 milyon varil ham petrol taşıyan Universal Glory ve yaklaşık 1 milyon varil ham petrol yüklü Monte Urbasa isimli tankerler, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'ndan hareket ederek Boğaz'ı geçti. Universal Glory Güney Kore'ye ve Monte Urbasa Hindistan'a doğru seyir halinde.

Haberin Devamı

İran-ABD arasında İsviçre’de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlandı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları bildirildi.

Haberin Devamı

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi. Müzakerelerin ilk turunun ardından teknik müzakerelerde, mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığı, "yaptırımların kaldırılması", "nükleer konular", "yeniden yapılanma" ve "ekonomik kalkınma" konularında çalışma grupları kurulması kararına varıldığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünya Kupasına damga vuran olay Fransız sunucudan, baba olacak Jeremy Doku için iğrenç bir an sözleri
Dünya Kupası'na damga vuran olay! Fransız sunucudan, baba olacak Jeremy Doku için 'iğrenç bir an' sözleri
TOKİnin 64 ilde 20 bin konut kampanyasında son durum Hangi projelerde konut kaldı İşte açık satışta il il son tablo
TOKİ'nin 64 ilde 20 bin konut kampanyasında son durum! Hangi projelerde konut kaldı? İşte açık satışta il il son tablo
Yeni evlenmişlerdi... Sabah uyandı, hayatının şokunu yaşadı: Anne sana layık olamadım
Yeni evlenmişlerdi... Sabah uyandı, hayatının şokunu yaşadı: Anne sana layık olamadım
Galatasaraydan Icardiye bir hafta süre B planı Manchester Cityli golcü
Galatasaray'dan Icardi'ye bir hafta süre! B planı Manchester Cityli golcü
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkEKRAN MUHABBETİ
Zafer Şahin
Zafer ŞahinCHP’deki kördüğümü çözecek ayrıntı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluFutbolcu hakemin saatini çaldı mı?
Deniz Kilislioğlu
Deniz KilislioğluYöntem hazır sıra içerikte...
Eren Aka
Eren AkaKayseri’de üç günde gördüklerim
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaArt Basel’den geriye kalanlar
İlgili Haberler
Adanada oto galericiler sitesine kurşun yağmuru Çok sayıda araç zarar gördü
Adana'da oto galericiler sitesine kurşun yağmuru! Çok sayıda araç zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Nawrocki ile basın toplantısında önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nawrocki ile basın toplantısında önemli açıklamalar
Kapı gıcırtısından cinayet Katil komşunun ifadesi ortaya çıktı
Kapı gıcırtısından cinayet! Katil komşunun ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrockiyi Külliyede resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'yi Külliye'de resmi törenle karşıladı