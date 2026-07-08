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Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişleri yeniden baskı altında

08.07.2026 - 15:48 | Son Güncellenme:

#Hürmüz Boğazı#Ticari Gemi Geçişleri#Petrol Taşıma

Boğaz'dan dün 41 ticari gemi geçiş yaparken 6,1 milyon varili Suudi Arabistan, 3,9 milyon varili Birleşik Arap Emirlikleri ve 2 milyon varili Katar'dan yüklenen en az 12 milyon varil ham petrol taşındı.

Hürmüz Boğazındaki ticari gemi geçişleri yeniden baskı altında

ABD ve İran'ın geçen ay vardığı mutabakat sonrası Hürmüz Boğazı'nda toparlanmaya başlayan ticari gemi geçişleri, Umman yakınlarında iki geminin vurulması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldı.

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Hürmüz Boğazı'nda ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat öncesi günlük ortalama 130 ticari gemi geçiş yapıyordu. Bu tarihten itibaren günlük gemi geçişleri savaş öncesine göre yüzde 90'ın üzerinde düşüş göstermişti.

Ancak, ABD ve İran'ın 14 Haziran'da sağladığı ve 18 Haziran'da elektronik ortamda imzalanarak yürürlüğe giren 14 maddelik mutabakat sonrası Boğaz'daki trafik toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ BİR KRİZ

Savaş sonrası Hürmüz Boğazı'nda en yüksek gemi trafiği 76 gemiyle 24 Haziran'da görüldü. Veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlenen bilgilere göre, Boğaz'dan 3-5 Temmuz tarihlerinde toplam 108 gemi geçişi kaydedildi.

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Boğaz'dan 6 Temmuz'da toplam 36, 7 Temmuz'da ise 41 ticari gemi geçti. Dünkü ticari gemiler arasında kuru yük, kargo, LPG, petrol ve petrol ürünleri bulunurken Boğaz trafiğinde artan ham petrol akışı dikkati çekti. Hürmüz Boğazı'ndan dün 6,1 milyon varili Suudi Arabistan, 3,9 milyon varili Birleşik Arap Emirlikleri ve 2 milyon varili Katar'dan yüklenen en az 12 milyon varil ham petrol taşındı.

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Ancak, Hürmüz Boğazı'nda toparlanma sinyalleri veren gemi trafiği Umman yakınlarında iki geminin vurulması ve ABD Başkanı Trump'ın İran'la ateşkesin sona erdiğini açıklaması üzerine yeni bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Trump ayrıca Tahran'la yeni bir anlaşma ihtimalini de reddetti. Ateşkes sürecinde de geçişler konusunda temkinli olan sektör temsilcileri için güvenli geçiş ana öncelik olmaya devam ediyor.

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