Orta Doğu’daki gelişmeler para ve emtia piyasalarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yeni bir barış görüşmesi turunun gerçekleşememesi üzerine Brent petrolün spot fiyatı 103 dolar seviyesini aşarken, altın fiyatları da düşüş gösterdi.

MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan’da sağlanan ateşkesin, İran yeni bir barış teklifi sunana kadar "süresiz olarak" yürürlükte kalacağını söylese de, Tahran yönetiminden müzakerelere dair olumsuz sinyaller geliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını ateşkesin ihlali olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "abluka ve tehditlerin" diplomasinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık sadece Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil; İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan operasyonu, müzakere masasında çözülemeyen temel başlıklar olarak duruyor.

GRAM ALTIN BUGÜN DE DÜŞÜYOR!

Güne 6.846 TL’den başlayan altının gram fiyatı düşüş göstererek 6.800 TL eşiğinde yön arayışında. Gram altında gün içerisinde en düşük 6.766 TL, en yüksek ise 6.866 TL seviyeleri görüldü.

Ons altın fiyatı da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak bugün düşüyor. 4.684 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın şu sıralarda 4.700 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.