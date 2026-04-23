‘Hürmüz’ gerilimi altını vurdu! Piyasalarda dengeleri değiştiren hareket

23.04.2026 - 09:24 | Son Güncellenme:

#Gram Altın#Ons Altın#Piyasa

Haftaya 7.000 TL sınırının hemen altında başlayan altın fiyatları ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması, Hürmüz Boğazı üzerindeki fiziki ablukanın da sertleşmesiyle birlikte geriledi. Peki gram altın bugün ne kadar? İşte detaylar...

Orta Doğu’daki gelişmeler para ve emtia piyasalarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında yeni bir barış görüşmesi turunun gerçekleşememesi üzerine Brent petrolün spot fiyatı 103 dolar seviyesini aşarken, altın fiyatları da düşüş gösterdi. 

MÜZAKERELER ÇIKMAZA GİRDİ 

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Nisan’da sağlanan ateşkesin, İran yeni bir barış teklifi sunana kadar "süresiz olarak" yürürlükte kalacağını söylese de, Tahran yönetiminden müzakerelere dair olumsuz sinyaller geliyor. 

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını ateşkesin ihlali olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise "abluka ve tehditlerin" diplomasinin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. 

Savaşın 55. gününde ABD'de kritik cephe için müzakere masası kuruluyor! İsrail, Lübnan'a bombardıman başlattı: Evleri ateşe verdiler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSavaşın 55. günü! İran, Hürmüz'deki operasyon görüntülerini ilk kez paylaştı, İsrail basınından şok iddia: 'ABD ateşkesin biteceği tarihi bildirdi'Haberi Görüntüle

Taraflar arasındaki anlaşmazlık sadece Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil; İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan operasyonu, müzakere masasında çözülemeyen temel başlıklar olarak duruyor. 

İş dünyası için yeni kampanya açıklandı: 100 bin TL'lik faizsiz kredi adımı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİş dünyası için yeni kampanya açıklandı: 100 bin TL'lik faizsiz kredi adımı!Haberi Görüntüle

GRAM ALTIN BUGÜN DE DÜŞÜYOR! 

Güne 6.846 TL’den başlayan altının gram fiyatı düşüş göstererek 6.800 TL eşiğinde yön arayışında. Gram altında gün içerisinde en düşük 6.766 TL, en yüksek ise 6.866 TL seviyeleri görüldü. 

Ons altın fiyatı da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi, Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak bugün düşüyor. 4.684 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın şu sıralarda 4.700 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. 

Orta Doğu'da 'Yağmur çalınıyor' iddiası Türkiye'de gündem oldu! Uzmanlar noktayı koydu: Sadece 100 kilometre!
Derbinin hakemi açıklandı! Galatasaray’ın tepkisine Fenerbahçe’den cevap
Hindistan'daki 'kayıp kabile' İsrail'e göç ediyor! 'Şafak Kanatları Operasyonu' başladı
Tunca BenginGüçlü olmak mecburiyet...
Melih AşıkNİSAN COŞKUSU
Hakkı ÖcalTrump’a barış, Netanyahu’ya savaş lazım
Ali Eyüboğlu‘Yakışıklı mısırcı’ya akademik bir bakış
Güldener SonumutAB-Türkiye ilişkilerinde stratejik kararsızlık
Eren Aka‘Randevu yok, 500 milyon euro zarar var’
Çağdaş ErtunaArter’in çocuklara yaratıcı katkısı
Osman Gençer11 kent bir daha böyle buluşamaz
Prof. Dr. Mahmut ÖzerAhmet Cevdet Paşa’nın Mâ’ruzâtı
'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' iddiası! DMM yalanladı
Bir öğretmen, bir öğrenci: 23 Nisan'ı protokol ve mahallelilerle kutladılar
23 Nisan'da çocuklardan TCG Barbaros'a yoğun ilgi: ‘Gurur verici’
TBMM 23 Nisan özel oturumu... Meclis Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart