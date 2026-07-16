Hürmüz korkusu petrolü ateşledi! Kritik eşik aşıldı

Piyasalarda özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının sekteye uğrayabileceği endişesi öne çıkıyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan boğazda yaşanabilecek olası bir kesintinin, küresel arzı ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.

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ABD SALDIRILARI GERİLİMİ YENİDEN TIRMANDIRDI

ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye almasının ardından İran’a ait kıyı savunma sistemlerini ve füze tesislerini hedef aldı. Saldırıların genişlemesi, taraflar arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşebileceği korkusunu artırdı.

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İran yönetimi ise ABD ile “varoluşsal bir savaş” içinde olduğunu açıkladı. Tahran’dan yapılan açıklamalarda, bölgedeki enerji ihracatının daha fazla sınırlandırılabileceği mesajı verildi. Bu gelişmeler, petrol piyasasında arz güvenliğine ilişkin endişelerin güçlenmesine yol açtı.

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BRENT PETROL 85 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Artan jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 85,28 dolara çıktı. ABD’nin gösterge ham petrolü WTI ise yüzde 0,5 artışla 80,02 dolar seviyesinde işlem gördü.

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Her iki petrol türü de çarşamba günü yaklaşık yüzde 0,3 değer kazanmıştı. Fiyatların, salı günü görülen son bir ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket etmesi dikkat çekti.

Böylece petrol fiyatlarındaki yükseliş dördüncü işlem gününe taşındı.

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“ALIMLAR ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİMLE GÜÇLENDİ”

Nissan Securities Investment Baş Stratejisti Hiroyuki Kikukawa, petrol piyasasında alımların Orta Doğu’daki gerilimin yeniden yükselmesiyle hızlandığını söyledi.

Bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerinin devam ettiğini belirten Kikukawa, piyasalarda tam kapsamlı bir savaş ihtimalinin hâlâ düşük görüldüğünü ifade etti.

Ancak çatışmaların genişlemesi halinde fiyatların daha da yukarı çıkabileceğine dikkat çeken Kikukawa, WTI petrolün varil fiyatının 85 ile 87 dolar aralığına yükselebileceğini kaydetti.

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HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarının bu haftaki yükselişinde Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek arz kesintilerine yönelik kaygılar belirleyici oldu.

Savaş öncesinde dünya petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık beşte birinin bu güzergâh üzerinden yapıldığı belirtiliyor. Bu nedenle boğazdaki taşımacılığın durması veya ciddi şekilde yavaşlaması, küresel enerji piyasasında büyük bir arz açığına neden olabilir.

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Özellikle Körfez ülkelerinden Asya ve Avrupa’ya yapılan sevkiyatların aksaması, petrol fiyatlarının kısa sürede sert yükselmesine yol açabilecek en önemli risklerden biri olarak gösteriliyor.

KIRILGAN ATEŞKES TEHLİKEYE GİRDİ

İran ile ABD arasındaki çatışmaların geçen hafta yeniden alevlenmesi, haziran ayında aylar süren çatışmaların ardından sağlanan ateşkesi de zayıflattı.

Taraflar arasında karşılıklı saldırıların devam etmesi, ateşkesin tamamen sona erebileceği endişesini beraberinde getirdi.

Diplomatik temaslar ve arabuluculuk girişimleri sürerken, piyasalarda çatışmanın kontrol altında tutulup tutulamayacağı yakından takip ediliyor.

GOLDMAN SACHS’TAN 110 DOLAR TAHMİNİ

Goldman Sachs, Körfez ülkelerinden gerçekleştirilen petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi durumunda Brent petrolün dördüncü çeyrekte 110 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Banka, arz kesintilerinin uzun sürmesi ve çatışmaların enerji altyapılarını doğrudan hedef alması halinde fiyatlardaki yükselişin hızlanabileceğine dikkat çekti.

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Buna karşılık gerilimin düşmesi ve üretimin beklenenden daha hızlı toparlanması durumunda farklı bir tablo ortaya çıkabileceği belirtildi. Goldman Sachs, bu senaryoda petrol fiyatlarının yıl sonuna doğru 60 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin etti.

ABD PETROL STOKLARI BEKLENTİDEN AZ DÜŞTÜ

Petrol piyasasında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD’de açıklanan stok verileri de takip edildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 10 Temmuz ile sona eren haftada ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil azaldığını duyurdu.

Piyasa beklentisi ise stokların 2,6 milyon varil düşmesi yönündeydi. Stoklardaki azalmanın beklentilerin altında kalması, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan unsurlardan biri oldu.

Ancak yatırımcıların odağında stok verilerinden çok Orta Doğu’daki çatışmalar ve kritik enerji geçiş noktalarının güvenliği bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ YENİ SALDIRILARDA

Petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki yönünü, ABD ile İran arasındaki çatışmanın seyri belirleyecek. Yeni saldırıların düzenlenmesi, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin aksaması veya İran’ın enerji ihracatını kısıtlaması halinde fiyatlarda yeni yükselişler görülebilir.

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Gerilimin diplomatik yollarla düşürülmesi ve sevkiyatların normale dönmesi durumunda ise petrol fiyatlarının üzerindeki savaş priminin azalabileceği ifade ediliyor.

Küresel piyasalar şimdi İran’ın vereceği karşılığı, ABD’nin yeni askeri adımlarını ve bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerini yakından izliyor.