Hürmüz krizi büyüyor! Araç sahiplerine kritik uyarı: Petrolde alarm!
Hürmüz krizi büyüyor! Araç sahiplerine kritik uyarı: Petrolde alarm!

05.05.2026 - 07:40 | Son Güncellenme:

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kısıtları nedeniyle küresel petrol stoklarının hızla eridiğini ve bu durumun piyasalar için risk oluşturduğunu açıkladı.

Goldman Sachs verilerine göre, küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Küresel petrol stokları son sekiz yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken, Goldman Sachs’tan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Banka, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının sınırlı kalmasının, stoklardaki hızlı düşüşü daha da kritik hale getirdiğini belirtti.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 6 yükseldi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda bazı gemileri hedef alması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir petrol limanını ateşe vermesi, bölgede tansiyonu yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın deniz taşımacılığını güvence altına almak amacıyla ABD Donanması’nı devreye sokma girişimi, dört hafta önce ilan edilen ateşkesten bu yana en büyük gerilime yol açtı.

101 GÜN UYARISI

Goldman Sachs verilerine göre, küresel petrol stokları şu anda dünya talebinin 101 gününü karşılayabilecek seviyede bulunuyor. Ancak bu rakamın Mayıs ayı sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Banka, toplam stokların kısa vadede minimum operasyonel seviyelere düşmesinin beklenmediğini ifade ederken, stoklardaki hızlı erime ve bazı bölgelerde yaşanan arz kayıplarının endişe verici olduğuna dikkat çekti.

STOKLAR ERİYOR

Öte yandan, küresel ticari rafine ürün stoklarının da belirgin şekilde azaldığı görülüyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce 50 günlük talep seviyesinde bulunan stoklar, şu anda 45 güne kadar gerilemiş durumda.

Sumud aktivisti Hüseyin Oral, Milliyet.com.tr'ye konuştu! Şok Yunanistan iddiası: 'Kemiklerimiz sızladı'
