20.04.2026 - 07:13 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#İran-Abd İlişkileri

ABD ile İran arasında tırmanan Hürmüz Boğazı krizi, piyasalarda dengeleri altüst etti. İran'ın boğazı yeniden kapattığını duyurmasının ardından tüm gözler altın ve petrol fiyatlarına çevrildi. Peki taraflar arasında olası bir kritik müzakereden çıkacak sonuca göre piyasalarda yön ne olacak? Ekonomist Hikmet Baydar yatırımcıların merakla beklediği çarpıcı senaryoyu milliyet.com.tr’ye anlattı. İşte detaylar... 

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin belirsizlikler piyasaların radarında olmaya devam ediyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine açmasının ardından cuma günü altın ve gümüş fiyatları sert yükselirken, petrolde dev kayıp dikkat çekmişti.

İRAN’DAN TERS KÖŞE: HÜRMÜZ YENİDEN KAPALI 

Tüm bu gelişmelerin ardından cumartesi günü İran, ABD’nin deniz ablukasını devam ettirmesini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu. Boğazın kapatılmasının ardından geçiş yapmaya çalışan gemilere de ateş açıldığı haberleri bölgede tedirginlik yarattı. 

İran’dan yapılan açıklamada ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılıncaya gemilerin hareket etmemesi aksi halde bunun düşmanla iş birliği olarak kabul edileceği vurgulandı. 

YENİ MÜZAKERE İÇİN TRUMP’TAN AÇIKLAMA 

Öte yandan pazar günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini ancak yine de barış anlaşmasına varılabileceğini kaydetti. Trump, müzakere için temsilcilerin Pakistan’a gittiğini ve pazartesi akşamı (bugün) müzakerelerde bulunulacağını belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları düşerken, petrol yükselişe geçti. Gram altın 6.900 TL seviyelerinden işlem görürken, brent petrol 95 dolar seviyelerinde dalgalanıyor. Şimdi boğazın yeniden kapatılmasıyla birlikte piyasalarda yön ne olacak? Hürmüz Boğazı daha fazla kapalı kalırsa veya yeniden açılırsa altın fiyatları ne olur?

ALTIN VE PETROL ŞİMDİ NE OLACAK? İŞTE SON TAHMİNLER

Piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Cuma günü gelen haberlerle ons altın %0.84 yükselerek 4.829,99 dolara, gram altın ise %1,07 yükselerek 6966,260 TL’ye yükseldi. Hareket agresif değildi ve piyasa temkinli hareket ediyordu. ABD'nin ablukaya devam açıklamasından sonra İran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması sürpriz olmadı. Şimdi görüşmelerin olumlu olacağına olan inancın azalma ihtimali yüksektir. Bu nedenle temkinli ama düşüş gösteren bir altın fiyatı ile 95 dolarlara doğru yükselen bir petrol fiyatı görebiliriz.

‘GRAM ALTINDA BU SEVİYELER SÜRPİZ OLMAZ’

Gram altında da ons altına bağlı olarak gevşeme gelme ihtimalini yüksek olarak görüyoruz. 6.750 TL-7.100 TL civarında dalgalanan bir gram altın fiyatı bu hafta bizim için sürpriz olmayacaktır. Bu bandın dışına çıkıldığında yeni bir trend olup olmadığını kontrol edeceğiz.

HÜRMÜZ KAPALI KALMAYA DEVAM EDERSE ALTINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLUR MU?

Hürmüz kapalıyken beklemede olan piyasa şimdi de görüşmelerin sonucuna odaklanacaktır. Kaldı ki görüşmeler olumlu sonuçlansa bile piyasanın normale dönmesi zaman alacaktır. Hareketler daha çok spekülatif olduğundan dikkatli olmak lazım. Hürmüz'ün kapanması ve gelecekte yeniden açılma ihtimali beklentilerinin bozulması gram altında 6.250 TL seviyesine kadar sert satışlar getirebilir.

HÜRMÜZ YENİDEN AÇILIRSA ALTIN NEREYE KADAR YÜKSELİR?

Olumlu senaryoda 7.150 TL seviyelerinden başlayan direnç bölgesine kadar hızlı bir yükseliş olabilir. Akabinde üst sınır olan 7.750 TL seviyelerine kadar yükseliş yapma potansiyeli artar. Bu arada bandın içerisindeki yükselişlerde ciddi işlem hacimleri olabilir.” 

