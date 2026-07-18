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IBAN mağdurları için yeni dönem! Kimler yararlanabilecek? Af var mı? Îşte detaylar....

18.07.2026 - 08:09 | Son Güncellenme:

#Yargı Paketi#İBAN Mağdurları#Nitelikli Dolandırıcılık

12. Yargı Paketi ile kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişiler için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Milliyet.com.tr'ye konuşan Avukat Gizem Gonce, yeni düzenlemenin af ya da cezasızlık anlamına gelmediğini belirterek, hangi durumlarda ceza indirimi uygulanabileceğini anlattı.

IBAN mağdurları için yeni dönem Kimler yararlanabilecek Af var mı Îşte detaylar....

Milliyet.com.tr/ÖZEL Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "IBAN mağdurları" konusunda önemli bir adım atıldı. 12. Yargı Paketi kapsamında kabul edilen yeni düzenleme ile banka hesabını ya da IBAN bilgisini başkasının kullanımına açtığı gerekçesiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarına dahil edilen kişiler açısından ceza indiriminin önü açıldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek hayata geçirilen düzenleme, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Milliyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Gizem Gonce, düzenlemenin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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"IBAN MAĞDURLARI" İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Avukat Gizem Gonce, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak adlandırılan kişilerin çoğunlukla banka hesaplarını veya IBAN bilgilerini üçüncü kişilerin kullanımına açmaları nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma ve kovuşturmalara konu olduklarını belirtti.

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Gonce, özellikle yalnızca hesabını kullandıran kişiler ile dolandırıcılık organizasyonunun aktif parçası olan kişilerin hukuki durumlarının aynı şekilde değerlendirilmesinin uzun süredir tartışma konusu olduğunu ifade etti.

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TÜRK CEZA KANUNU'NUN 158. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Yargı Paketi ile birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde değişiklik yapıldığını belirten Gonce, yeni düzenlemenin kapsamını şu sözlerle açıkladı:

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"Teklif edilen düzenlemeyle birlikte nitelikli dolandırıcılık suçunda kişinin fiilinin yalnızca banka hesabını, IBAN numarasını veya ödeme aracını başkasının kullanımına sunmaktan ibaret olması halinde mahkeme tarafından verilecek cezanın yarı oranına kadar indirilebilmesine imkan tanınmaktadır."

IBAN MAĞDURLARI İÇİN AF VAR MI?

Yeni düzenlemeye ilişkin kamuoyunda oluşabilecek yanlış algılara da dikkat çeken Gonce, düzenlemenin kesinlikle genel af ya da otomatik beraat anlamına gelmediğinin altını çizdi.

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Avukat Gonce, "Bu düzenleme cezasızlık, af veya otomatik beraat anlamına gelmiyor." ifadelerini kullanarak her dosyanın kendi özel şartları içerisinde değerlendirileceğini söyledi.

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MAHKEME HER DOSYAYI AYRI DEĞERLENDİRECEK

Yeni düzenleme kapsamında ağır ceza mahkemelerinin sanığın olaydaki rolünü ayrıntılı şekilde inceleyeceğini belirten Gonce, değerlendirmede birçok kriterin dikkate alınacağını ifade etti.

Buna göre mahkemeler;

Sanığın kastını,
Suçun planlanmasına veya icrasına katkısını,
Elde ettiği menfaati,
Suç örgütüyle bağlantısını ayrı ayrı değerlendirerek karar verecek.

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BİLEREK HESABINI KULLANDIRANLAR NE OLACAK?

Gizem Gonce, hesabını bilerek ve maddi menfaat karşılığında suçun işlenmesine tahsis eden kişilerin cezai sorumluluğunun ise aynen devam edeceğini vurguladı.

Dolayısıyla düzenleme, dolandırıcılık faaliyetlerine bilinçli şekilde katılan kişiler için herhangi bir cezasızlık sağlamıyor.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANABİLECEK

Yeni düzenlemenin mağdurun zararının giderilmesi bakımından da önemli sonuçlar doğuracağını belirten Gonce, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceğini söyledi.

Soruşturma veya kovuşturmanın farklı aşamalarında mağdurun zararının karşılanması halinde cezada ayrıca indirim yapılabilmesinin mümkün olacağını ifade eden Gonce, zararın hangi aşamada giderildiğinin de ceza miktarı açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

AMAÇ ASLİ FAİLLER İLE SINIRLI KATILIM GÖSTERENLERİ AYIRMAK

Avukat Gizem Gonce'ye göre düzenlemenin temel amacı, dolandırıcılık suçunun asıl failleri ile yalnızca banka hesabını kullandıran ve suça sınırlı şekilde dahil olan kişilerin hukuki durumlarını birbirinden ayırmak.

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Bu sayede cezanın bireyselleştirilmesinin güçlendirilmesi ve her olayın kendi özellikleri dikkate alınarak daha adil kararlar verilmesi hedefleniyor.

DÜZENLEME GEÇMİŞ DOSYALARI DA ETKİLEYECEK Mİ? 

Gonce, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından lehe kanun hükümlerinin oluşması halinde geçmişte açılmış bazı dosyalarda da yeni hükümlerin uygulanmasının gündeme gelebileceğini belirtti.

Buna göre şartları taşıyan dosyalarda, sanık lehine olan düzenlemenin geçmişe etkili şekilde uygulanması için mahkemeler tarafından yeniden değerlendirme yapılması mümkün olabilecek.

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