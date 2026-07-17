İBB'den kreş ücretlerine yüzde 60 zam! Yediemin otopark ücretleri de artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kreş hizmetleri ile yediemin otopark ve araç çekme ücretlerinde yeni tarifeyi belirledi. İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle kreş ücretleri yüzde 60 artışla 8 bin liraya çıkarılırken, yediemin otopark ve çekici ücretlerine de yüzde 25 ila 42,86 arasında zam yapıldı.

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İBB KREŞLERİNE YÜZDE 60 ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, belediyenin işlettiği kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

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İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi. Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

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YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verildi.

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İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde görüşüldü. Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 zam yapılması teklif edildi.

Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 38,90 zamla 1800 liradan 2 bin 500 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücretinin 1800 liradan 2 bin 500 liraya, ilave kilometre ücretinin ise yüzde 42,86 zamla 70 liradan 100 liraya yükseltilmesi istendi.

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Yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin motorlu bisikletlerde yüzde 40 zamla 50 liradan 70 liraya, motosikletlerde yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerde yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya çıkarılması istendi.

Ayrıca, kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerde yüzde 30,43 zamla 230 liradan 300 liraya, kamyon ve otobüslerde yüzde 28,57 zamla 350 liradan 450 liraya, iş makinelerinde ise yüzde 33,33 zamla 450 liradan 600 liraya çıkarılması talep edildi. Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" kabul edildi.