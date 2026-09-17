İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki ürünlerine yüzde 31'e varan oranda zam yapıldı

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Soru önergelerinin verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilen Mecliste, İBB İşletmeler Şube Müdürlüğünün düğün ve davet salonlarına ilişkin "2027 Yılı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü.

Bu kapsamda İBB'nin işlettiği düğün ve davet salonlarında menülerin adet fiyatlarında zam yapılması talep edildi. Buket menünün fiyatının 400 liradan yüzde 31 zamla 525 liraya, nilüfer menünün fiyatının 450 liradan yüzde 22 zamla 550 liraya, zeytinyağlı tabağının fiyatının 150 liradan yüzde 17 zamla 175 lira olması istendi.

Haberin Devamı

Erguvan menünün hafta içi fiyatının 750 liradan yüzde 7 zamla 800 liraya, hafta sonu fiyatının 900 liradan yüzde 6 zamla 950 liraya, mimoza menünün hafta içi fiyatının 900 liradan yüzde 6 zamla 950 liraya, hafta sonu fiyatının 1050 liradan yüzde 5 zamla 1100 liraya çıkarılması talep edilen teklifte, kardelen menünün hafta içi fiyatının 900 liradan yüzde 11 zamla 1000 liraya, hafta sonu fiyatının 1050 liradan yüzde 10 zamla 1150 liraya, açelya menünün hafta içi fiyatının 1050 liradan yüzde 5 zamla 1100 liraya, hafta sonu fiyatının 1200 liradan yüzde 4 zamla 1250 liraya yükseltilmesi öngörüldü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Ücret tarifesi teklifinde ayrıca lale menünün hafta içi fiyatının 1125 liradan yüzde 11 zamla 1250 liraya, hafta sonu fiyatının 1275 liradan yüzde 10 zamla 1400 liraya, elit menünün hafta içi fiyatının 2 bin 100 liradan yüzde 2 zamla 2 bin 150 liraya, hafta sonu fiyatının 2 bin 400 liradan yüzde 2 zamla 2 bin 450 lira olması talep edildi.

Haberin Devamı

Düğün, davet ve organizasyon salonlarında indirim uygulanmadığı belirtilen teklifte, yeni tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Mecliste yapılan oylamada, düğün ve davet salonlarına ilişkin ücret tarifesi kabul edildi.