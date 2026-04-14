IEA açıkladı: Tarihteki en büyük düşüş

14.04.2026 - 12:33 | Son Güncellenme:

Küresel petrol arzı, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle martta önceki aya göre günlük 10 milyon 120 bin varil azalarak tarihteki en büyük düşüşü yaşadı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Petrol Piyasası Raporu'na göre, petrol arzı geçen ay Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sert düştü.

Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük üretimi 9 milyon 360 bin varil azalarak 42 milyon 390 bin varile geriledi.

Günlük üretim Suudi Arabistan'da 3 milyon 150 bin varil, Irak'ta 3 milyon varil, Kuveyt'te 1 milyon 350 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1 milyon 270 bin varil, Bahreyn'de 130 bin varil ve İran'da 60 bin varil azaldı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle OPEC+ grubunda görülen sert üretim kayıpları, Kazakistan'ın başını çektiği bazı üye ülkelerdeki üretim artışlarıyla kısmen dengelendi.

OPEC+ DIŞI ÜRETİMDEKİ DÜŞÜŞTE KATAR ETKİLİ OLDU

Martta OPEC+ dışı ülkelerin toplam günlük üretimi ise 770 bin varil azalarak 54 milyon 660 bin varil oldu. Bu düşüşte başlıca Katar'daki üretim kesintileri etkili oldu. Katar'da günlük üretim martta önceki aya göre yaklaşık 1 milyon 450 bin varil azalarak 370 bin varil seviyesine geriledi. Buna karşın, Brezilya'da rekor üretim ve ABD'de arzın toparlanması küresel petrol üretimindeki düşüşü kısmen dengelendi.

Orta Doğu'daki enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerine uygulanan kısıtlamalar nedeniyle martta küresel petrol arzı, günlük 10 milyon 120 bin varil azalışla 97 milyon 50 bin varile geriledi. Bu gelişme, tarihteki en büyük arz kesintisi olarak kayda geçti.

PETROL TALEBİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ YERİNİ DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜNE BIRAKTI

IEA, söz konusu gelişmeler kapsamında, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 80 bin varil azalarak 104 milyon 259 bin varil seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Bu görünüm, geçen ayki rapora kıyasla günlük 730 bin varil daha düşük bir tahmine işaret ediyor ve IEA'nın bir önceki raporunda yer alan artış beklentisinin tersine çevrildiği anlamına geliyor. Talepteki bu değişimde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın yol açtığı zayıf küresel görünüm etkili oldu.

Öngörüde aşağı yönlü revizyonun günlük 200 bin varili OECD ülkelerinden, günlük 530 bin varili ise OECD dışı ülkelerden kaynaklandı. Yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre öngörülen günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varillik düşüşün Kovid-19'dan bu yana görülen en keskin gerileme olduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Hürmüz restleşmelerinin gölgesinde kritik cephede bir ilk: Tespiti zor, engellenmesi güç
'Hürmüz restleşmelerinin' gölgesinde kritik cephede bir ilk: 'Tespiti zor, engellenmesi güç'
Galatasarayda çanlar Okan Buruk için çalıyor 6 maddelik rapor
Galatasaray'da çanlar Okan Buruk için çalıyor! 6 maddelik rapor
Savcılık ‘kaynağını araştırın’ dedi
Savcılık ‘kaynağını araştırın’ dedi
Tapuda satış düştü, gelir arttı Yanlış beyana katmerli ceza
Tapuda satış düştü, gelir arttı! Yanlış beyana katmerli ceza
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkTRUMP ATAKTA
Zafer Şahin
Zafer Şahin10 maddede ara seçim
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluKürtçe yapay zekâ şarkısını çok sevdik
Eren Aka
Eren AkaVize randevusu vatandaşa yok acenteye var!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaCarrie ve arkadaşlarının müzayedesi
Atilay Kandemir
Atilay KandemirStil ve spor Kemer Country’de buluştu
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü
İstanbul’da dev narkotik baskını 6 kişi gözaltında
İstanbul’da dev narkotik baskını! 6 kişi gözaltında
MEBden Siverekte okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
MEB'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Sivas’taki mezarlıkta gizemli kıble farkı Şehitlik ile sivil mezarlar farklı yönde
Sivas’taki mezarlıkta gizemli kıble farkı! Şehitlik ile sivil mezarlar farklı yönde