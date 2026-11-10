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UzmanparaIfo: Alman hükümeti aldığı yeni borçları yatırım yerine günlük harcamalarda kullanıyor
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Ifo: Alman hükümeti aldığı yeni borçları yatırım yerine günlük harcamalarda kullanıyor

10.11.2026 - 14:19 | Son Güncellenme:

#Almanya#Ifo#Yatırım

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo), hükümetin, özel fonlar aracılığıyla aldığı yeni borçların yarısından fazlasını taahhüt edildiği şekilde köprü, yol veya iklim projeleri gibi kalıcı yatırımlara aktarmadığını, bunun yerine maaş ve fatura ödemeleri gibi günlük harcamalarda kullandığını ifade etti.

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Ifo: Alman hükümeti aldığı yeni borçları yatırım yerine günlük harcamalarda kullanıyor

Münih merkezli Ifo, Alman hükümetinin harcamalarına ilişkin "Federal Yatırımların İzlenmesi" başlıklı analizini yayımladı.

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Analize göre, Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu (SVIK) aracılığıyla bu yılın ilk yarısında alınan 21,6 milyar avro yeni kredinin yalnızca 10,1 milyar avrosu ek yatırımlara dönüştü. Bu durum, borçların yüzde 53'ünün amacı dışında kullanıldığını gösteriyor.

Fonun geçen yıl uygulamaya girmesinden bu yana ise​​​​​​​ paranın amacına aykırı kullanılma oranı yüzde 75'e kadar yükseliyor.

Ifo analizi, federal hükümetin Haziran 2026'ya kadar bu fon üzerinden toplam 45,9 milyar avro kredi kullandığını ancak yatırımların yalnızca 11,3 milyar avro arttığını ortaya koydu.

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Ifo uzmanı Max Lay, analize ilişkin değerlendirmesinde, aradaki 34,6 milyar avroluk yatırım açığının hükümet tarafından diğer bütçe harcamalarını fonlamak ve bütçede hareket alanı yaratmak için kullanıldığını ifade etti.

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Ifo araştırmacısı Emilie Höslinger ise "Fonlar kalıcı yatırımlar yerine fiilen devletin günlük masraflarına akıyorsa gelecek nesiller karşılığında hiçbir ekonomik kazanç olmaksızın sadece bu borçları ödemek zorunda kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

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"BORÇ FRENİ KURALI İŞLEVSİZ HALE GELİYOR"

Analizde, bu yüksek oranların, 2026'nın ilk yarısındaki fon çıkışlarının gecikmesinden veya 2026'da ana bütçeden planlanandan daha az yatırım yapılmasından kaynaklanabileceği ifade edildi.

Öte yandan analizde, yeni borçların kalıcı projeler yerine genel bütçe harcamalarına aktarılmasının, Almanya'daki anayasal "borç freni" kuralını arkadan dolanarak işlevsiz hale getirdiği ve ülkenin mali politika güvenilirliğini zayıflattığı savunuldu.

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