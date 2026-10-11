Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaİHA ailesi büyüyor! Pistsiz uçabilen ÇEPNİ de eklendi
HaberlerUzmanpara

İHA ailesi büyüyor! Pistsiz uçabilen ÇEPNİ de eklendi

11.10.2026 - 12:11 | Son Güncellenme:

#ÇEPNİ#İHA#ÇEPNİ Target

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı envanterine yeni bir üye daha katıldı. SolidAERO tarafından geliştirilen ÇEPNİ, pist gerektirmeyen yapısı ve farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilen özellikleriyle dikkati çekiyor.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Savunma teknolojileri şirketi SolidAERO, insansız hava aracı çözümlerine sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ’yi ekledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Adını cesur savaşçılığıyla tanınan Oğuz boyu ÇEPNİ’den alan yeni platform ailesi, ortak bir gövde mimarisi üzerinden çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor.

ÇEPNİ, ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı.

Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren ÇEPNİ, konteyner içerisinden tek bir operatör tarafından 30 dakikanın altında kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pnömatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor.

Haberin Devamı

ÇEPNİ ailesi, modüler tasarımı sayesinde üç ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen ÇEPNİ Midrange, yüzlerce kilometre menzile erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyona, platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ailenin ikinci üyesi olan ÇEPNİ Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor.

Haberin Devamı

ÇEPNİ ailesinin üçüncüsü olan ÇEPNİ Aldatıcı (Decoy) ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.

Haberin Devamı

İHA ailesi büyüyor Pistsiz uçabilen ÇEPNİ de eklendi

ZORLU ELEKTRONİK HARP ŞARTLARINDA YÜKSEK BEKA

ÇEPNİ’nin teknik mimarisi, modern harp sahasının yoğun karıştırma uygulanan zorlu çevre koşulları dikkate alınarak şekillendirildi. Karbon fiber yapısıyla düşük radar kesit alanı sunan hava aracı, saatte 185 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor.

Özellikle eğitim görevlerinde kritik rol üstlenen ÇEPNİ Target versiyonu, barındırdığı özel modüllerle düşman unsurlarını birebir taklit edebiliyor. Savaş uçağı, helikopter veya füze gibi farklı hava araçlarının radar izini yansıtan platform, karmaşık tehdit profillerini simüle edebiliyor.

Haberin Devamı

Tek bir altyapı üzerinden lojistik kolaylık, hızlı reaksiyon ve yüksek beka sunan ÇEPNİ İHA ailesi, Türk savunma sanayisinin taktik sahada sunduğu çok yönlü çözümlerin yeni halkası olarak öne çıkıyor.

İşverenlerin "istifa" oyununa emsal karar! Mahkeme belgeyi redetti
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİşverenlerin "istifa" oyununa emsal karar! Mahkeme belgeyi redettiHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Manisada katliam gibi kaza Can kaybı 11e yükseldi
Manisa'da katliam gibi kaza! Can kaybı 11'e yükseldi
Şener Üşümezsoydan büyük deprem yorumu
Şener Üşümezsoy'dan 'büyük deprem' yorumu
Arda Güler İspanyada gündem olmaya devam ediyor Mourinho ve Real Madrid için vazgeçilmez
Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor! 'Mourinho ve Real Madrid için vazgeçilmez'
Mühendislikten tıbba, askerlikten avukatlığa uzanan hikaye Türkiyenin konuştuğu baba
Mühendislikten tıbba, askerlikten avukatlığa uzanan hikaye! Türkiye'nin konuştuğu baba
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirMeta çağında iki kere öldürülmek...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüObezite, okulda yemek, doğru beslenme, Yemek Fonu!
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşFon darbesini atlatmaya çalışan piyasaları neler bekliyor? Düşen enflasyon can simidi olacak
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTropik meyvede Alanya damgası
Güldener Sonumut
Güldener SonumutAvrupa’da ayaklanan gençleri anlamak
Mehmet Tez
Mehmet TezIssız adada kaydedilen albüm
Dilara Koçak
Dilara KoçakKas kütlesi hastanın giydiği en güçlü zırh
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaModa haftalarının en büyük trendi: Nepo baby’ler
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzDemans ve rıza
Belma Akçura
Belma AkçuraDosya büyüdükçe Rojin kayboluyor
Zeynep İşman
Zeynep İşmanYeni çağın dijital yalnızları
Osman Gençer
Osman GençerSen yendin Atam biz de yeneceğiz
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanÇocuk istiyoruz, ya sesini?
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran YıldızTransfer
İlgili Haberler
TBMMde bu hafta Kızılay düzenlemesi görüşülecek Afet dönemindeki alımlara yeni düzenleme
TBMM'de bu hafta Kızılay düzenlemesi görüşülecek! Afet dönemindeki alımlara yeni düzenleme
Küçükçekmecede yıkım sırasında 7 katlı bina çöktü Çevredeki binalar zarar gördü
Küçükçekmece'de yıkım sırasında 7 katlı bina çöktü! Çevredeki binalar zarar gördü
Bağcılardaki Emirhan cinayetinde tehdit mesajı iddiası: Önce sakat bıraktık, şimdi öldüreceğiz
Bağcılar'daki Emirhan cinayetinde tehdit mesajı iddiası: 'Önce sakat bıraktık, şimdi öldüreceğiz'
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş şehit oldu