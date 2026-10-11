İHA ailesi büyüyor! Pistsiz uçabilen ÇEPNİ de eklendi

Savunma teknolojileri şirketi SolidAERO, insansız hava aracı çözümlerine sabit kanatlı taktik İHA ailesi ÇEPNİ’yi ekledi.

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Adını cesur savaşçılığıyla tanınan Oğuz boyu ÇEPNİ’den alan yeni platform ailesi, ortak bir gövde mimarisi üzerinden çoklu görev icra edebilen modüler yapısıyla dikkati çekiyor.

ÇEPNİ, ilk saha görevinde bir savunma sistemi çözümünün geliştirilmesinde hedef uçak olarak görev aldı.

Gelişmiş teknik altyapısıyla ön hatlardaki birliklerin esneklik ihtiyacına yanıt veren ÇEPNİ, konteyner içerisinden tek bir operatör tarafından 30 dakikanın altında kurularak hızla göreve hazır hale getirilebiliyor. Pist bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran sistem, araç arkasına kurulan rampa veya pnömatik katapult fırlatıcı vasıtasıyla kolayca havalanabiliyor.

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ÇEPNİ ailesi, modüler tasarımı sayesinde üç ayrı operasyonel versiyon halinde sahada görev alabiliyor. İstihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz operasyonları için geliştirilen ÇEPNİ Midrange, yüzlerce kilometre menzile erişebiliyor. 15 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan bu versiyona, platforma ihtiyaca göre farklı donanımlar veya taarruz yükleri entegre edilebiliyor.

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Ailenin ikinci üyesi olan ÇEPNİ Target, hava savunma sistemlerinin radar, füze ve topçu eğitimlerinde kullanılmak üzere yeniden kullanılabilir bir hava hedefi olarak hizmet veriyor. 5 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 100 kilometreyi aşan menzilde görev icra edebilen bu platform, güçlendirilmiş yapısı ve gövde üstü iniş kabiliyeti sayesinde sortisini tamamlayıp bir sonraki göreve hızla hazırlanabiliyor.

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ÇEPNİ ailesinin üçüncüsü olan ÇEPNİ Aldatıcı (Decoy) ise taktik sahada düşman hava savunma ağlarını yanıltmak ve radar kapasitelerini meşgul etmek amacıyla yapılandırılabiliyor.

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ZORLU ELEKTRONİK HARP ŞARTLARINDA YÜKSEK BEKA

ÇEPNİ’nin teknik mimarisi, modern harp sahasının yoğun karıştırma uygulanan zorlu çevre koşulları dikkate alınarak şekillendirildi. Karbon fiber yapısıyla düşük radar kesit alanı sunan hava aracı, saatte 185 kilometre seyir hızına ulaşabiliyor.

Özellikle eğitim görevlerinde kritik rol üstlenen ÇEPNİ Target versiyonu, barındırdığı özel modüllerle düşman unsurlarını birebir taklit edebiliyor. Savaş uçağı, helikopter veya füze gibi farklı hava araçlarının radar izini yansıtan platform, karmaşık tehdit profillerini simüle edebiliyor.

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Tek bir altyapı üzerinden lojistik kolaylık, hızlı reaksiyon ve yüksek beka sunan ÇEPNİ İHA ailesi, Türk savunma sanayisinin taktik sahada sunduğu çok yönlü çözümlerin yeni halkası olarak öne çıkıyor.