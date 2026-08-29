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İHA pilotluğuna başvurular yüzde 367 arttı

29.08.2026 - 10:51 | Son Güncellenme:

#İHA Pilotluğu Başvuruları#Ulaştırma Bakanlığı#Sivil Havacılık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İHA Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan İHA sayısının 94 bin 230’a, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısının ise 1 milyon 845 bin 456’ya ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişinin İHA pilotu olmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti.

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İHA pilotluğuna başvurular yüzde 367 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İHA pilot lisans başvurularına ilişkin açıklamada bulundu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sivil havacılık alanında yürütülen eğitim ve çalışmalar kapsamında İHA pilotluğuna yönelik başvurulara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı.” diye konuştu.

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“YILIN BAŞINDAN BU YANA 5 BİN 300 YENİ İHA’YI KAYIT ALTINA ALDIK”

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün “İHA Sistemleri Talimatı” kapsamında İHA’lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, “İHA’ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA’yı kayıt altına aldık.” ifadelerini kullandı.

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LİSANSLI İHA PİLOTU SAYISI 1 MİLYON 845 BİN 456’YA ULAŞTI

Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi’nde kayıtlı İHA sayısının 94 bin 230 olduğunu dile getirerek, “Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 845 bin 456’ya ulaştı.” bilgisini paylaştı.

 

 

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