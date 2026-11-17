HABER MERKEZİ İkinci el otomobil piyasasında son dönemde dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Araç fiyatlarının seyrini yakından takip eden tüketiciler, özellikle yıl sonuna yaklaşılırken otomobil almak için doğru zamanın gelip gelmediğini araştırıyor. Piyasada satışların yavaşlamasıyla birlikte bazı araç sahiplerinin fiyat konusunda daha esnek davranmaya başladığı görülüyor.

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İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada ikinci el otomobil fiyatları, piyasadaki son durum ve araç almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi.

Ertemel, ikinci el otomobillerde enflasyondan arındırılmış fiyatların gerilediğini belirtirken, satış yapmak isteyen araç sahiplerinin pazarlığa daha açık hale geldiğini söyledi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDA GERİLEME

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, son dönemde araç fiyatlarında farklı bir tablo ortaya çıktığını ifade etti.

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İkinci el otomobillerin satış fiyatlarında zaman zaman nominal artışlar görülebilmesine rağmen, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda gerileme yaşandığına dikkat çekti.

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Ertemel, “İkinci el piyasasında ise daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Araçların nominal fiyatlarında artışlar görülse de enflasyondan arındırıldığında reel fiyatlarda bir gerileme yaşandığı gözüküyor” dedi.

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Bu gelişme, otomobil fiyatlarının genel olarak aynı oranda düşmesinden ziyade araçların reel değerlerinde gerileme yaşandığına işaret ediyor.

ARAÇ SAHİPLERİ FİYATLARDA ESNEK DAVRANIYOR

İkinci el piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de araç sahiplerinin satış sürecindeki tutumu oldu. Ertemel, otomobilini satmak isteyen kişilerin fiyat konusunda önceki dönemlere kıyasla daha esnek davranabildiğini söyledi.

Özellikle satışını gerçekleştirmek isteyen araç sahiplerinin alıcılarla pazarlık yapmaya daha açık olduğunu belirten Ertemel, piyasada gerçekçi fiyatların ön plana çıktığını ifade etti.

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“Özellikle satışlarını gerçekleştirmek isteyen araç sahiplerinin fiyat konusunda biraz daha esnek davrandığını söyleyebiliriz” diyen Ertemel, ikinci el otomobil piyasasında fiyatların yeniden dengelendiği bir süreç yaşandığını vurguladı.

İKİNCİ EL PİYASASINDA GERÇEKÇİ FİYATLAR ÖNE ÇIKIYOR

İMAS Başkanı Ertemel, fiyat hareketlerinin bütün araçlarda aynı şekilde gerçekleşmediğine dikkat çekti. İkinci el otomobil piyasasında genel ve keskin bir fiyat düşüşünden söz etmenin doğru olmayacağını belirten Ertemel, mevcut süreci fiyatların daha gerçekçi seviyelerde dengelenmesi olarak değerlendirdi.

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Ertemel, “Dolayısıyla piyasada genel bir fiyat gerilemesinden ziyade fiyatların yeniden dengelendiği, gerçekçi fiyatların öne çıktığı bir süreç yaşanıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirme, ikinci el otomobil almak isteyenlerin araçların ilan fiyatlarıyla pazarlık sonucunda oluşabilecek satış fiyatlarını birlikte ele almasının önemini ortaya koyuyor.

SIFIR OTOMOBİLLERDE DE KAMPANYA FIRSATLARI VAR

İkinci el piyasasının yanı sıra sıfır otomobil fiyatlarına da değinen Ertemel, iki pazarın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sıfır araçlarda markaların dönemsel kampanyalar, nakit alım indirimleri ve finansman destekleriyle tüketicilere avantajlı seçenekler sunabildiğini söyledi.

Ancak bu kampanyaların bütün sıfır otomobillerin liste fiyatlarının gerilediği anlamına gelmediğini vurguladı. Ertemel, “Sıfır araçlarda markaların dönemsel kampanyaları, nakit alım indirimleri ve finansman destekleriyle tüketici lehine cazip fırsatlar oluşmakta. Ancak bu durum tüm araçların liste fiyatlarında genel bir düşüş yaşandığı anlamına gelmemekte” dedi.

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OTOMOBİL ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

İkinci el otomobil fiyatlarındaki reel gerilemenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de araç almak için uygun zamanın gelip gelmediği oldu.

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu sorunun herkes için tek bir yanıtı bulunmadığını belirtti. Araç satın alma kararının kişinin ihtiyacına ve mevcut imkanlarına göre verilmesi gerektiğini söyleyen Ertemel, hem sıfır hem ikinci el piyasasında fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Ertemel, özellikle showroomlarda sunulan kampanyaların ve pazarlık imkanlarının tüketiciler açısından değerlendirilebileceğini belirtti.

NAKİT ALACAKLAR İÇİN FIRSAT OLABİLİR

Ertemel, mevcut piyasa koşullarında nakit alım yapabilecek kişilerin daha avantajlı konumda olabileceğine dikkat çekti. Piyasada fiyatların yeniden dengelendiğini ve bazı satıcıların pazarlığa daha açık olduğunu belirten Ertemel, nakit alım yapabilen veya uygun finansman imkanına ulaşan tüketicilerin bu durumu fırsata çevirebileceğini söyledi.

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Özellikle farklı araç seçeneklerinin karşılaştırılması ve satış fiyatı üzerinde görüşme yapılmasının, otomobil almak isteyenler açısından avantaj sağlayabileceğini ifade etti.

Ancak her araçta aynı fiyat avantajının bulunmayabileceğini belirten Ertemel, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun seçenekleri değerlendirmesinin önemine işaret etti.

YENİ YILDA İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Otomobil piyasasında yıl sonuna yaklaşılırken merak edilen bir diğer konu da 2027 yılında fiyatların hangi yönde hareket edeceği. Ertemel, önümüzdeki dönemde otomobil fiyatlarının artacağını veya gerileyeceğini bugünden kesin biçimde tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Piyasalarda fiyatların seyrinin birçok faktöre bağlı olduğunu ifade eden Ertemel, mevcut koşullarda alıcıların karşılarına çıkan avantajları değerlendirebileceklerini belirtti.

Ertemel, “Önümüzdeki dönemde fiyatların hangi yönde ileri veya geri olacağını bugünden kestirmek biraz mümkün değil. Ancak şunu söyleyebiliriz, şu anda para piyasada kıymetli. Alıcıların da bunu bir fırsat olarak değerlendirmelerinde fayda olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA SON DURUM

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel'in açıklamaları, ikinci el otomobil piyasasında alıcıların pazarlık imkanlarının arttığına ve fiyatların daha gerçekçi seviyelerde dengelenmeye başladığına işaret ediyor.

Enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yaşanan gerileme, otomobil satın almak isteyenler açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

Sıfır otomobillerde dönemsel kampanyalar devam ederken ikinci el piyasasında da satış yapmak isteyen araç sahiplerinin fiyat konusunda daha esnek davranması alıcılara farklı seçenekler sunuyor.

Ancak fiyatların yeni yılda nasıl değişeceği belirsizliğini koruyor. Bu nedenle otomobil almayı planlayan tüketicilerin araçların satış fiyatlarını, pazarlık imkanlarını ve kullanım maliyetlerini karşılaştırarak karar vermesi önem taşıyor.